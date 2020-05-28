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Ekonomi

BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Yeniakit Publisher
2020-05-28 15:01:05 -
BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,076023 0,54
Cigna Finans Em. ve Hay.Borç. Araç. EYF 0,010945 0,38
Garanti Em. Hay. K.B.A. EYF 0,042165 0,36
Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,072608 0,35
Fiba Em. ve Hay. Fiba Port. Borç. Araç. EYF 0,067975 0,32
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,016998 0,82
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,014769 0,30
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,035183 3,66
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,034901 3,07
Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,032501 2,04
Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF 0,019258 2,02
MetLife Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,025875 1,78
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,083682 1,48
Fiba Em. ve Hay. Den. Değ. EYF 0,076097 1,03
Fiba Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF 0,024633 1,00
AvivaSA Em. ve Hay. Agr. Değ. EYF 0,065839 0,99
Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF 0,021856 0,95
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,027106 1,65
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,038514 1,63
Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,018192 1,55
Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,026206 1,55
Vakıf Em. ve Hay. Katılım Din. Değ. Gr. EYF 0,031017 0,68
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,022025 0,03
MetLife Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,026707 0,03
Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF 0,061202 0,03
BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF 0,066844 0,03
AvivaSA Em. Ve Hay. İki. Para Piyasası EYF 0,063113 0,03

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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