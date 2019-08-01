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BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

01 Ağustos 2019 Perşembe 14:37
BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) -Borçlanma Araçları
BNP Paribas Cardif Em. Bir.K.D.B.A. EYF0,060169-0,99
BNP Paribas Cardif Em. İki.K.D.B.A. EYF0,064484-0,96
Halk Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF0,032614-0,94
Axa Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF0,026569-0,92
AvivaSA Em. ve Hay. Uzun Vad.K.D.B.A. EYF0,066997-0,91
Emeklilik Fonları (BES) - FonSepeti Fonları
Fiba Em. ve Hay. Kare Port.Fon Sepeti EYF0,013191-0,17
Allianz Yaşam ve Em. 2035Hedef Fon Sepeti EYF0,015143-0,13
Emeklilik Fonları (BES) -Hisse Senedi
AvivaSA Em. ve Hay. BricÜlkeleri Yab. Değ. EYF0,031542-1,23
Anadolu Hayat Em. İş Bankasıİştirak Endeksi EYF0,043125-1,18
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF0,058819-0,96
Halk Hayat ve Em. His. Sen.EYF0,019168-0,85
Vakıf Em. ve Hay. His. Sen.EYF0,074898-0,84
Emeklilik Fonları (BES) -Karma & Esnek Fonlar
AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ.EYF0,050315-0,85
Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF0,107321-0,73
Allianz Yaşam ve Em. Sürd.His. Sen. EYF0,024767-0,69
Anadolu Hayat Em. Bir. Değ.EYF0,073504-0,68
Allianz Yaşam ve Em. Unil.Din. Değ. Gr. EYF0,020737-0,65
Emeklilik Fonları (BES) -Katılım Fonları
Vakıf Em. ve Hay. Kat. His.Sen. EYF0,011013-0,79
Katılım Em. ve Hay. Agr.Katılım Değ. (Döviz) EYF0,019800-0,75
Halk Hayat ve Em. Katılım His.Sen. EYF0,016443-0,66
Bereket Em. ve Hay. KatılımHis. Sen. EYF0,023209-0,37
Vakıf Em. ve Hay. Katılım Den.Değ. EYF0,021416-0,35
Emeklilik Fonları (BES) -Kıymetli Madenler
Fiba Em. ve Hay. Altın EYF0,028590-0,65
Axa Hayat ve Em. Altın KatılımEYF0,025058-0,64
NN Hay. Em. Altın EYF0,016578-0,62
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF0,027486-0,62
Vakıf Em. ve Hay. AltınKatılım EYF0,028362-0,62

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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Haber Tarihi: 01 Ağustos 2019 Perşembe 14:37
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