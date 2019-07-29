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BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

29 Temmuz 2019 Pazartesi 14:07
BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) -Borçlanma Araçları
Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. Gr.EYF0,050503-0,76
BNP Paribas Cardif Em. Bir.K.D.B.A. EYF0,061713-0,76
Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF0,047391-0,75
BNP Paribas Cardif Em. İki.K.D.B.A. EYF0,066103-0,73
Halk Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF0,033317-0,72
Emeklilik Fonları (BES) -Hisse Senedi
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C.Ülkeler Yab. Değ. EYF0,038368-0,74
AvivaSA Em. ve Hay. BricÜlkeleri Yab. Değ. EYF0,032711-0,58
Emeklilik Fonları (BES) -Karma & Esnek Fonlar
Anadolu Hayat Em. Bir. Değ.EYF0,075081-0,63
Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ.EYF0,032735-0,39
Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF0,012093-0,24
AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ.EYF0,051394-0,02
Vakıf Em. ve Hay. Pera 2 Değ.Gr. EYF0,016311-0,01
Emeklilik Fonları (BES) -Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Agr.Katılım Değ. (Döviz) EYF0,020192-0,57
Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat.Bank. Kat. Değ. EYF0,010028-0,02
Emeklilik Fonları (BES) -Kıymetli Madenler
NN Hay. Em. Altın EYF0,016825-1,34
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF0,027894-1,33
Halk Hayat ve Em. AltınKatılım EYF0,017076-1,33
Vakıf Em. ve Hay. AltınKatılım EYF0,028778-1,32
Bereket Em. ve Hay. AltınKatılım EYF0,027885-1,31

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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Haber Tarihi: 29 Temmuz 2019 Pazartesi 14:07
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