BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) -Borçlanma Araçları Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. Gr.EYF 0,050503 -0,76 BNP Paribas Cardif Em. Bir.K.D.B.A. EYF 0,061713 -0,76 Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,047391 -0,75 BNP Paribas Cardif Em. İki.K.D.B.A. EYF 0,066103 -0,73 Halk Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,033317 -0,72 Emeklilik Fonları (BES) -Hisse Senedi Anadolu Hayat Em. B.R.I.C.Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,038368 -0,74 AvivaSA Em. ve Hay. BricÜlkeleri Yab. Değ. EYF 0,032711 -0,58 Emeklilik Fonları (BES) -Karma & Esnek Fonlar Anadolu Hayat Em. Bir. Değ.EYF 0,075081 -0,63 Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ.EYF 0,032735 -0,39 Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,012093 -0,24 AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ.EYF 0,051394 -0,02 Vakıf Em. ve Hay. Pera 2 Değ.Gr. EYF 0,016311 -0,01 Emeklilik Fonları (BES) -Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Agr.Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,020192 -0,57 Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat.Bank. Kat. Değ. EYF 0,010028 -0,02 Emeklilik Fonları (BES) -Kıymetli Madenler NN Hay. Em. Altın EYF 0,016825 -1,34 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,027894 -1,33 Halk Hayat ve Em. AltınKatılım EYF 0,017076 -1,33 Vakıf Em. ve Hay. AltınKatılım EYF 0,028778 -1,32 Bereket Em. ve Hay. AltınKatılım EYF 0,027885 -1,31 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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