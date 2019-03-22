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BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

22 Mart 2019 Cuma 15:10
BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) -Borçlanma Araçları
Halk Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF0,031202-0,70
BNP Paribas Cardif Em. Bir.K.D.B.A. EYF0,057020-0,65
Anadolu Hayat Em. Bir.K.D.B.A. EYF0,076388-0,63
Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr.EYF0,057905-0,63
Allianz Hayat Em. Bir.K.D.B.A. EYF0,087154-0,63
Emeklilik Fonları (BES) - FonSepeti Fonları
Fiba Em. ve Hay. Kare Port.Fon Sepeti EYF0,012513-0,26
Allianz Yaşam ve Em. 2035Hedef Fon Sepeti EYF0,014176-0,09
Emeklilik Fonları (BES) -Hisse Senedi
Anadolu Hayat Em. İş Bankasıİştirak Endeksi EYF0,048172-1,09
AvivaSA Em. ve Hay. BricÜlkeleri Yab. Değ. EYF0,031344-0,70
Allianz Yaşam ve Em. Koçİştirak Endeksi EYF0,027551-0,66
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C.Ülkeler Yab. Değ. EYF0,036435-0,32
Cigna Finans Em. ve Hay. Bir.His. Sen. EYF0,055634-0,23
Emeklilik Fonları (BES) -Karma & Esnek Fonlar
Anadolu Hayat Em. Bir. Değ.EYF0,068680-0,60
Halk Hayat ve Em. Katılım Din.Değ. EYF0,015874-0,35
Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ.EYF0,030705-0,30
Ziraat Hayat ve Em. KatılımDeğ. EYF0,014046-0,25
Vakıf Em. ve Hay. Din. Değ.Gr. EYF0,037627-0,08
Emeklilik Fonları (BES) -Katılım Fonları
Vakıf Em. ve Hay. Kat. His.Sen. EYF0,010531-0,89
Halk Hayat ve Em. Katılım His.Sen. EYF0,015589-0,87
Katılım Em. ve Hay. KatılımHis. Sen. EYF0,015115-0,60
Bereket Em. ve Hay. KatılımHis. Sen. EYF0,021699-0,58
Katılım Em. ve Hay. Agr.Katılım Değ. (Döviz) EYF0,019135-0,46


(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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Haber Tarihi: 22 Mart 2019 Cuma 15:10
  1. BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

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