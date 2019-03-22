BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) -Borçlanma Araçları Halk Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,031202 -0,70 BNP Paribas Cardif Em. Bir.K.D.B.A. EYF 0,057020 -0,65 Anadolu Hayat Em. Bir.K.D.B.A. EYF 0,076388 -0,63 Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr.EYF 0,057905 -0,63 Allianz Hayat Em. Bir.K.D.B.A. EYF 0,087154 -0,63 Emeklilik Fonları (BES) - FonSepeti Fonları Fiba Em. ve Hay. Kare Port.Fon Sepeti EYF 0,012513 -0,26 Allianz Yaşam ve Em. 2035Hedef Fon Sepeti EYF 0,014176 -0,09 Emeklilik Fonları (BES) -Hisse Senedi Anadolu Hayat Em. İş Bankasıİştirak Endeksi EYF 0,048172 -1,09 AvivaSA Em. ve Hay. BricÜlkeleri Yab. Değ. EYF 0,031344 -0,70 Allianz Yaşam ve Em. Koçİştirak Endeksi EYF 0,027551 -0,66 Anadolu Hayat Em. B.R.I.C.Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,036435 -0,32 Cigna Finans Em. ve Hay. Bir.His. Sen. EYF 0,055634 -0,23 Emeklilik Fonları (BES) -Karma & Esnek Fonlar Anadolu Hayat Em. Bir. Değ.EYF 0,068680 -0,60 Halk Hayat ve Em. Katılım Din.Değ. EYF 0,015874 -0,35 Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ.EYF 0,030705 -0,30 Ziraat Hayat ve Em. KatılımDeğ. EYF 0,014046 -0,25 Vakıf Em. ve Hay. Din. Değ.Gr. EYF 0,037627 -0,08 Emeklilik Fonları (BES) -Katılım Fonları Vakıf Em. ve Hay. Kat. His.Sen. EYF 0,010531 -0,89 Halk Hayat ve Em. Katılım His.Sen. EYF 0,015589 -0,87 Katılım Em. ve Hay. KatılımHis. Sen. EYF 0,015115 -0,60 Bereket Em. ve Hay. KatılımHis. Sen. EYF 0,021699 -0,58 Katılım Em. ve Hay. Agr.Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,019135 -0,46

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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