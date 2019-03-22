BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar22 Mart 2019 Cuma 15:10
İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) -Borçlanma Araçları
|Halk Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF
|0,031202
|-0,70
|BNP Paribas Cardif Em. Bir.K.D.B.A. EYF
|0,057020
|-0,65
|Anadolu Hayat Em. Bir.K.D.B.A. EYF
|0,076388
|-0,63
|Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr.EYF
|0,057905
|-0,63
|Allianz Hayat Em. Bir.K.D.B.A. EYF
|0,087154
|-0,63
|Emeklilik Fonları (BES) - FonSepeti Fonları
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port.Fon Sepeti EYF
|0,012513
|-0,26
|Allianz Yaşam ve Em. 2035Hedef Fon Sepeti EYF
|0,014176
|-0,09
|Emeklilik Fonları (BES) -Hisse Senedi
|Anadolu Hayat Em. İş Bankasıİştirak Endeksi EYF
|0,048172
|-1,09
|AvivaSA Em. ve Hay. BricÜlkeleri Yab. Değ. EYF
|0,031344
|-0,70
|Allianz Yaşam ve Em. Koçİştirak Endeksi EYF
|0,027551
|-0,66
|Anadolu Hayat Em. B.R.I.C.Ülkeler Yab. Değ. EYF
|0,036435
|-0,32
|Cigna Finans Em. ve Hay. Bir.His. Sen. EYF
|0,055634
|-0,23
|Emeklilik Fonları (BES) -Karma & Esnek Fonlar
|Anadolu Hayat Em. Bir. Değ.EYF
|0,068680
|-0,60
|Halk Hayat ve Em. Katılım Din.Değ. EYF
|0,015874
|-0,35
|Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ.EYF
|0,030705
|-0,30
|Ziraat Hayat ve Em. KatılımDeğ. EYF
|0,014046
|-0,25
|Vakıf Em. ve Hay. Din. Değ.Gr. EYF
|0,037627
|-0,08
|Emeklilik Fonları (BES) -Katılım Fonları
|Vakıf Em. ve Hay. Kat. His.Sen. EYF
|0,010531
|-0,89
|Halk Hayat ve Em. Katılım His.Sen. EYF
|0,015589
|-0,87
|Katılım Em. ve Hay. KatılımHis. Sen. EYF
|0,015115
|-0,60
|Bereket Em. ve Hay. KatılımHis. Sen. EYF
|0,021699
|-0,58
|Katılım Em. ve Hay. Agr.Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,019135
|-0,46
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)
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