  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
Ekonomi

BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Yeniakit Publisher
2020-12-30 14:04:23 -
BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Fiba Em. ve Hay.D.B.A. EYF0,072175-0,54
Garanti Em. Hay. Değ. EYF0,072470-0,54
Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. Gr. EYF0,074596-0,49
AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF0,055877-0,47
Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF0,064356-0,44
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF0,077286-0,70
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF0,013971-1,08
AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF0,073720-1,07
VEM Pera 2 Değişken Grup EYF0,021487-0,64
Allianz Yaşam ve Em. Ata Fin. Din. Değ. Gr. EYF0,023414-0,47
VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF0,019982-0,41
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF0,027915-0,90
Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF0,028613-0,65
Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF0,013959-0,41
Bereket Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF0,026701-0,03
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF0,046929-1,31
NN Hay. Em. Altın EYF0,029273-1,19
Katılım Em. ve Hay. Altın Katılım EYF0,048097-1,14
VEM Altın Katılım EYF0,050323-1,05
Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF0,048544-1,04

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Heyecanlandıran Akıncı TİHA paylaşımı
Teknoloji

Heyecanlandıran Akıncı TİHA paylaşımı

Türkiye'nin ilk Milli SİHA'larını yapan BAYKAR'dan heyecanlandıran bir paylaşım geldi. Paylaşımda Akıncı TİHA'nın yeni motoru ortaya çıktı...
Bilim insanlarını şokta! Koronavirüsü durduran hap ortaya çıktı
Gündem

Bilim insanlarını şokta! Koronavirüsü durduran hap ortaya çıktı

ABD'deki Cleveland Clinic'te görevli bilim insanları uyku sorunu yaşayanların kullandığı melatonin hapının koronavirüsü engellediğini öne sü..
Virüsten ölen annelerini defnettiler gelen telefonla şok oldular
Yerel

Virüsten ölen annelerini defnettiler gelen telefonla şok oldular

Tekirdağ'da koronavirüs tedavisi gören Fatma Patan’ın (64) öldüğü belirtilerek çocuklarına teslim edilen cenaze, Sakarya’da toprağa verildi...
Satılık 2017 model Audi
Satılık 2017 model Audi

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay