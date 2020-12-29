  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
Ekonomi

BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Yeniakit Publisher
2020-12-29 14:44:47 -
BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
VEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF0,100689-1,13
HEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF0,049552-1,00
Cigna Finans Em. ve Hay. Dış Borç. Araç. EYF0,013858-0,99
ZEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF0,053181-0,99
Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF0,122723-0,95
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF0,050879-0,78
AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF0,043961-0,71
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF0,014123-1,10
Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF0,032414-0,72
VEM Birinci Değişken EYF0,046549-0,61
AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF0,074517-0,37
Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF0,182575-0,30
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF0,028168-1,02
MetLife Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF0,020490-0,13
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
Metlife Emeklilik Ve Hayat A.Ş.Altın Katılım EYF0,014881-0,98
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF0,047554-0,93
Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF0,049056-0,89
VEM Altın Katılım EYF0,050858-0,84
ZEM Altın Katılım EYF0,048858-0,84

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Aboubakar’a yapılan terbiyesizlik sonrası Emniyet’e flaş çağrı
Spor

Aboubakar’a yapılan terbiyesizlik sonrası Emniyet’e flaş çağrı

Sabah yazarı Hıncal Uluç, Beşiktaş'ın yıldız golcüsü Vincent Aboubakar'ın annesini kaybetmesinin ardından sosyal medyada paylaşılan küfürler..
Hücre evi baskınında şok görüntü! FETÖ abisini iğrenç fotoğrafları
Gündem

Hücre evi baskınında şok görüntü! FETÖ abisini iğrenç fotoğrafları

Terör örgütü FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminin ardından başlatılan "Güncel üniversite öğrenci yapılanması" soruşturması kapsamında düzenl..
Saat verdiler! O ilimizin valiliği uyardı! ‘Yüksek patlama…’
Gündem

Saat verdiler! O ilimizin valiliği uyardı! ‘Yüksek patlama…’

Batman Valiliğinden uçaksavar atışları nedeniyle "yüksek patlama sesi" uyarısı yapıldı.
Satılık 2017 model Audi
Satılık 2017 model Audi

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay