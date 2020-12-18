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Ekonomi BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
Ekonomi

BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Yeniakit Publisher
2020-12-18 15:16:08 -
BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Garanti Em. Hay. Değ. EYF0,074668-0,26
AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF0,057567-0,19
Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF0,066576-0,15
MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF0,054241-0,13
Cigna Finans Em. ve Hay. Dış Borç. Araç. EYF0,014296-0,10
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF0,075286-0,61
Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF0,049410-0,38
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF0,014483-0,79
VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF0,019967-0,18
Fiba Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF0,030650-0,04
VEM Birinci Değişken EYF0,047470-0,03
Fiba Em. ve Hay. Atak Değ. EYF0,063140-0,03
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF0,029181-0,36
Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF0,013806-0,07
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
Katılım Em. ve Hay. Altın Katılım EYF0,050195-0,25
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF0,049146-0,19

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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