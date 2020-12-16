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Ekonomi BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
Ekonomi

BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Yeniakit Publisher
2020-12-16 14:46:41 -
BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Garanti Em. Hay. Değ. EYF0,075054-0,24
Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF0,100393-0,20
Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF0,096628-0,20
AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF0,057861-0,12
NN Hay. Em. Değ. EYF0,075788-0,10
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF0,017952-0,15
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF0,052923-1,37
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF0,113845-0,40
VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF0,019748-0,35
VEM Birinci Değişken EYF0,047476-0,19
Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF0,014613-0,17
BNP Paribas Cardif Emeklilik Katılım Katkı EYF0,014697-0,16
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF0,029405-0,36
Fiba Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF0,017733-0,31
Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF0,013113-0,21
Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF0,013838-0,14
Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF0,019879-0,11

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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