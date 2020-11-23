BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF
|0,093967
|-1,53
|ZEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF
|0,052513
|-1,52
|Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,137971
|-1,52
|Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,138831
|-1,51
|Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,121387
|-1,50
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,017236
|-0,47
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF
|0,041647
|-1,28
|Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF
|0,047868
|-0,98
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF
|0,073014
|-0,92
|Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF
|0,107958
|-0,65
|VEM Birinci Değişken EYF
|0,045884
|-0,62
|Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF
|0,175498
|-0,56
|Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF
|0,031851
|-0,54
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,028219
|-0,95
|Garanti Em. Hay. Katılım Değ. EYF
|0,029614
|-0,13
|Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF
|0,026263
|-0,01
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|Fiba Em. ve Hay. Altın EYF
|0,050886
|-0,64
|Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF
|0,045005
|-0,63
|Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF
|0,047379
|-0,63
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,029717
|-0,62
|Garanti Em. Hay. Altın EYF
|0,052742
|-0,62
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)