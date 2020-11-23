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Ekonomi BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
Ekonomi

BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Yeniakit Publisher
2020-11-23 15:32:11 -
BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF0,093967-1,53
ZEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF0,052513-1,52
Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF0,137971-1,52
Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF0,138831-1,51
Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF0,121387-1,50
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF0,017236-0,47
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF0,041647-1,28
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF0,047868-0,98
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF0,073014-0,92
Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF0,107958-0,65
VEM Birinci Değişken EYF0,045884-0,62
Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF0,175498-0,56
Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF0,031851-0,54
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF0,028219-0,95
Garanti Em. Hay. Katılım Değ. EYF0,029614-0,13
Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF0,026263-0,01
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
Fiba Em. ve Hay. Altın EYF0,050886-0,64
Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF0,045005-0,63
Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF0,047379-0,63
NN Hay. Em. Altın EYF0,029717-0,62
Garanti Em. Hay. Altın EYF0,052742-0,62

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)


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