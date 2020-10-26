BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. Gr. EYF
|0,020455
|-0,70
|Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. EYF
|0,030111
|-0,61
|Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. EYF
|0,050547
|-0,58
|ZEM Kamu Borçlanma Araçları EYF
|0,020111
|-0,58
|Fiba Em. ve Hay. Fiba Port. Borç. Araç. EYF
|0,068298
|-0,54
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,042067
|-1,03
|VEM Hisse Senedi EYF
|0,084574
|-0,78
|HEM Hisse Senedi EYF
|0,021670
|-0,77
|ZEM Hisse Senedi EYF
|0,022450
|-0,76
|Anadolu Hayat Em. İki. His. Sen. EYF
|0,070023
|-0,73
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Cigna Finans Em. ve Hay. Katkı EYF
|0,019437
|-1,57
|Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF
|0,019322
|-1,35
|Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF
|0,019004
|-1,31
|VEM Katkı EYF
|0,018326
|-1,29
|ZEM Katkı EYF
|0,019455
|-1,28
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|MetLife Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF
|0,019450
|-0,17
|Axa Hayat ve Em. Katılım Değ. EYF
|0,026649
|-0,17
|Anadolu Hayat Em. Katılım Stand. EYF
|0,025181
|-0,12
|Fiba Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF
|0,016449
|-0,12
|VEM Katılım Hisse Senedi EYF
|0,022249
|-0,10
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)