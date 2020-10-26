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Ekonomi BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
Ekonomi

BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Yeniakit Publisher
2020-10-26 14:52:27 -
BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. Gr. EYF 0,020455 -0,70
Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. EYF 0,030111 -0,61
Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. EYF 0,050547 -0,58
ZEM Kamu Borçlanma Araçları EYF 0,020111 -0,58
Fiba Em. ve Hay. Fiba Port. Borç. Araç. EYF 0,068298 -0,54
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,042067 -1,03
VEM Hisse Senedi EYF 0,084574 -0,78
HEM Hisse Senedi EYF 0,021670 -0,77
ZEM Hisse Senedi EYF 0,022450 -0,76
Anadolu Hayat Em. İki. His. Sen. EYF 0,070023 -0,73
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Cigna Finans Em. ve Hay. Katkı EYF 0,019437 -1,57
Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF 0,019322 -1,35
Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,019004 -1,31
VEM Katkı EYF 0,018326 -1,29
ZEM Katkı EYF 0,019455 -1,28
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
MetLife Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,019450 -0,17
Axa Hayat ve Em. Katılım Değ. EYF 0,026649 -0,17
Anadolu Hayat Em. Katılım Stand. EYF 0,025181 -0,12
Fiba Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,016449 -0,12
VEM Katılım Hisse Senedi EYF 0,022249 -0,10

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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