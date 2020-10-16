  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
Ekonomi

BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Yeniakit Publisher
2020-10-16 14:14:16 -
BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
VEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF 0,096523 -0,41
BNP Paribas Cardif Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,094278 -0,36
BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,088306 -0,35
Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,133277 -0,35
Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. Gr. EYF 0,071454 -0,34
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,016945 -0,26
Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,019183 -0,24
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,045237 -2,13
AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,039159 -1,67
Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF 0,025681 -1,08
Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF 0,021085 -0,95
HEM Hisse Senedi EYF 0,021579 -0,90
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF 0,019951 -1,69
Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,103157 -1,42
Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,173300 -1,38
Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,096372 -1,34
Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,121706 -1,30
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
HEM Katılım Hisse Senedi EYF 0,031536 -0,43
VEM Katılım Hisse Senedi EYF 0,021896 -0,42
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,029116 -0,14
Garanti Em. Hay. Katılım Değ. EYF 0,029342 -0,09
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,049609 -0,08
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
Fiba Em. ve Hay. Altın EYF 0,053062 -0,57
Cigna Finans Em. ve Hay. Altın EYF 0,016476 -0,45
Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,047009 -0,43
Metlife Emeklilik Ve Hayat A.Ş.Altın Katılım EYF 0,015667 -0,38
NN Hay. Em. Altın EYF 0,031031 -0,37

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Libyalı siyasi tarafların Kahire'de anlaştığı açıklandı
Dünya

Libyalı siyasi tarafların Kahire'de anlaştığı açıklandı

Mısır'ın başkenti Kahire'de bir araya gelen Libyalı siyasi taraflar hakkında açıklamalarda bulunan, Birleşmiş Milletler (BM) Libya Destek Mi..
Ahmet Hakan'dan Sezer'e çok sert tepki: Keşke susmaya devam etseydin!
Gündem

Ahmet Hakan'dan Sezer'e çok sert tepki: Keşke susmaya devam etseydin!

Ahmet Hakan, bugünkü yazısında uzun süredir sessizliğini koruyan eski Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer’in darbe imalı paylaşımı nedeniyle te..
TOGG'dan fiyat açıklaması
Ekonomi

TOGG'dan fiyat açıklaması

Türkiye'nin yerli otomobili TOGG'un sosyal medya hesabından "fiyatı belli" iddiaları üzerine açıklama yapıldı.
Satılık 2015 model Renault Clio
Satılık 2015 model Renault Clio

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay