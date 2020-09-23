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Ekonomi BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
Ekonomi

BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Yeniakit Publisher
2020-09-23 14:46:24 -
BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
ZEM Kamu Borçlanma Araçları EYF 0,019912 -0,32
Garanti Em. Hay. K.B.A. EYF 0,041520 -0,27
Fiba Em. ve Hay. Fiba Port. Borç. Araç. EYF 0,067621 -0,26
Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. EYF 0,078566 -0,24
AvivaSA Em. ve Hay. Orta Vad. Borç. Araç. EYF 0,072783 -0,23
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
VEM Katkı EYF 0,017920 -0,46
HEM Katkı EYF 0,017749 -0,45
ZEM Katkı EYF 0,019028 -0,44
Axa Hayat ve Em. Katkı EYF 0,018637 -0,44
BNP Paribas Cardif Em. Katkı EYF 0,018935 -0,43
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF 0,018403 -0,07
Garanti Em. Hay. Katılım Değ. EYF 0,028857 -0,06
Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF 0,025739 -0,02
Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF 0,012982 -0,02
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,047910 -1,12
NN Hay. Em. Altın EYF 0,030418 -1,12
Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,048997 -1,12
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,048877 -1,11
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,050549 -1,11

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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