  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi

BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Yeniakit Publisher
2020-07-30 14:38:15 -
BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Vakıf Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,084610 -0,65
Cigna Finans Em. ve Hay.Borç. Araç. EYF 0,010934 -0,40
NN Hay. Em. Borç. Araç. EYF 0,071531 -0,39
Garanti Em. Hay. K.B.A. EYF 0,042052 -0,37
Garanti Em. Hay. Borç. Araç. Gr. EYF 0,051573 -0,36
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,018128 -0,12
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,055560 -1,89
Vakıf Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,081380 -1,86
Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,020806 -1,82
Ziraat Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,021537 -1,78
Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF 0,024582 -1,78
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Vakıf Em. ve Hay. Din. Değ. Gr. EYF 0,044725 -1,37
Vakıf Em. ve Hay. Din. Değ. EYF 0,063712 -1,35
Halk Hayat ve Em. Din. Değ. EYF 0,021830 -1,32
Ziraat Hayat ve Em. Değ. EYF 0,022431 -1,32
AvivaSA Em. ve Hay. Agr. Değ. EYF 0,068925 -1,16
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,045261 -0,90
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,031822 -0,89
Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,029842 -0,58
Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,020732 -0,58
Axa Hayat ve Em. Katılım Değ. EYF 0,026047 -0,35

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2017 model Renault Kangoo
Satılık 2017 model Renault Kangoo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı