BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,077658
|-0,94
|AvivaSA Em. ve Hay. Uzun Vad. D.B.A. EYF
|0,086147
|-0,88
|Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF
|0,079760
|-0,87
|AvivaSA Em. ve Hay. D.B.A. EYF
|0,092429
|-0,86
|NN Hay. Em. Borç. Araç. EYF
|0,071811
|-0,86
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF
|0,018149
|-1,22
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,015562
|-0,64
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,040042
|-5,24
|Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF
|0,056630
|-4,72
|Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF
|0,027261
|-3,56
|Anadolu Hayat Em. His. Sen. EYF
|0,138996
|-3,55
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,089806
|-3,53
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Vakıf Em.ve Hay. Turkcell Grb.Çal.Yön.Pera1 Değ.EYF
|0,018373
|-2,87
|Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF
|0,023456
|-2,56
|AvivaSA Em. ve Hay. Agr. Değ. EYF
|0,069735
|-2,42
|Fiba Em. ve Hay. Atak Değ. EYF
|0,052911
|-2,06
|Fiba Em. ve Hay. Osmanlı Port. Değ. EYF
|0,020315
|-2,03
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF
|0,020852
|-2,87
|Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF
|0,030016
|-2,87
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,032109
|-1,64
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,045672
|-1,61
|Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF
|0,025283
|-1,15
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)