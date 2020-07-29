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Ekonomi

BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Yeniakit Publisher
2020-07-29 15:29:41 -
BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,077658 -0,94
AvivaSA Em. ve Hay. Uzun Vad. D.B.A. EYF 0,086147 -0,88
Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF 0,079760 -0,87
AvivaSA Em. ve Hay. D.B.A. EYF 0,092429 -0,86
NN Hay. Em. Borç. Araç. EYF 0,071811 -0,86
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,018149 -1,22
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,015562 -0,64
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,040042 -5,24
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,056630 -4,72
Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,027261 -3,56
Anadolu Hayat Em. His. Sen. EYF 0,138996 -3,55
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,089806 -3,53
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Vakıf Em.ve Hay. Turkcell Grb.Çal.Yön.Pera1 Değ.EYF 0,018373 -2,87
Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF 0,023456 -2,56
AvivaSA Em. ve Hay. Agr. Değ. EYF 0,069735 -2,42
Fiba Em. ve Hay. Atak Değ. EYF 0,052911 -2,06
Fiba Em. ve Hay. Osmanlı Port. Değ. EYF 0,020315 -2,03
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,020852 -2,87
Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,030016 -2,87
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,032109 -1,64
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,045672 -1,61
Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,025283 -1,15

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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