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Ekonomi

BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Yeniakit Publisher
2020-07-28 14:27:29 -
BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Vakıf Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,085027 -0,32
Vakıf Em. ve Hay. Borç.Arç. EYF 0,024369 -0,04
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,059435 -0,59
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Vakıf Em.ve Hay. Turkcell Grb.Çal.Yön.Pera1 Değ.EYF 0,018916 -0,35
Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. Değ. EYF 0,041311 -0,08
Ziraat Hayat ve Em. Değ. EYF 0,023065 -0,08
Vakıf Em. ve Hay. Pera 3 Değ. Gr. EYF 0,018493 -0,07
Fiba Em. ve Hay. Den. Değ. Gr. EYF 0,031615 -0,06
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF 0,013567 -0,02

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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