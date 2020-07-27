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Ekonomi

BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Yeniakit Publisher
2020-07-27 14:03:52 -
BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF 0,080335 -0,52
Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,104459 -0,52
Halk Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,041748 -0,51
BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,078262 -0,51
Axa Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,034993 -0,50
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,039793 -1,59
AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,034399 -0,30
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,092913 -0,15
AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,082428 -0,11
AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,082350 -0,10
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,147063 -2,39
Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,082012 -2,27
Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,102909 -2,22
Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF 0,027978 -1,32
Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,091660 -1,00

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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