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Ekonomi

BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Yeniakit Publisher
2020-07-24 14:40:59 -
BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Vakıf Em. ve Hay. Borç.Arç. EYF 0,024355 -0,01
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,034502 -0,86
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,040434 -0,26
Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,038286 -0,05
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF 0,028353 -0,15
Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. Değ. EYF 0,041351 -0,10
Fiba Em. ve Hay. Osmanlı Port. Değ. EYF 0,020641 -0,02
AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,064315 -0,02

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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