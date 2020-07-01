  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi

BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Yeniakit Publisher
2020-07-01 14:53:17 -
BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,075612 -0,34
Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,079121 -0,32
Anadolu Hayat Em. İki. Borç. Araç. EYF 0,077808 -0,29
Anadolu Hayat Em. İki. Borç. Araç. Gr. EYF 0,077857 -0,28
Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. EYF 0,030828 -0,25
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,032402 -0,58
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,037176 -0,02
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
AvivaSA Em. ve Hay. Katkı EYF 0,019033 -0,25
BNP Paribas Cardif Em. Katkı EYF 0,019919 -0,25
Allianz Hayat Em. Katkı EYF 0,019739 -0,24
Cigna Finans Em. ve Hay. Katkı EYF 0,019894 -0,23
Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,019668 -0,23
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF 0,013584 -0,01

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Fiat Fiorino
Satılık 2016 model Fiat Fiorino

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı