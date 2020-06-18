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Ekonomi

BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Yeniakit Publisher
2020-06-18 14:37:58 -
BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,075917 -0,38
Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,079330 -0,36
NN Hay. Em. Değ. EYF 0,063488 -0,01
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,015275 -0,03
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,037529 -0,95
Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF 0,024896 -0,47
Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF 0,020114 -0,42
Garanti Em. Hay. His. Sen. EYF 0,123808 -0,23
Garanti Em. Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,029111 -0,23
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Ziraat Hayat ve Em. Değ. EYF 0,022576 -0,19
Aegon Emeklilik ve Hay. Karma EYF 0,077517 -0,19
Halk Hayat ve Em. Din. Değ. EYF 0,021801 -0,18
Vakıf Em. ve Hay. Din. Değ. EYF 0,063651 -0,14
AvivaSA Em. ve Hay. Agr. Değ. EYF 0,068121 -0,12
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,020449 -0,02
Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF 0,024426 -0,02
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
Metlife Emeklilik Ve Hayat A.Ş.Altın Katılım EYF 0,012511 -0,38
NN Hay. Em. Altın EYF 0,024604 -0,38
Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF 0,039124 -0,38
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,039548 -0,38
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,040915 -0,37

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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