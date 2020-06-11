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Ekonomi

BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Yeniakit Publisher
2020-06-11 15:28:17 -
BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Vakıf Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,084198 -0,24
Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,055995 -0,05
Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,103453 -0,05
Garanti Em. Hay. Değ. EYF 0,065222 -0,05
Anadolu Hayat Em. İki. Borç. Araç. Gr. EYF 0,076930 -0,05
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,033273 -0,56
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,063216 -0,16
Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,040016 -0,03
Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,013412 -0,02
Garanti Em. Hay.Mutlak Getiri Hedefli Değ. EYF 0,022487 -0,01
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
MetLife Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,018874 -0,10
Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF 0,013523 -0,06

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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