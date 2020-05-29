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Ekonomi

BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Yeniakit Publisher
2020-05-29 14:46:27 -
BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Cigna Finans Em. ve Hay. Dış Borç. Araç. EYF 0,011729 -0,38
Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF 0,076293 -0,27
Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,113629 -0,26
Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,112546 -0,24
BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,074302 -0,24
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,034538 -1,04
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,078986 -0,48
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,049343 -0,33
Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF 0,063306 -0,06
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF 0,018603 -0,83
Halk Hayat ve Em. Katılım Din. Değ. EYF 0,023479 -0,69
Fiba Em. ve Hay. Atak Değ. EYF 0,049007 -0,21
MetLife Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF 0,019532 -0,19
BNP Paribas Cardif Em. Katkı EYF 0,019177 -0,18
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,026901 -0,76
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,038233 -0,73
Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,026018 -0,72
Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,018064 -0,70
Anadolu Hayat Em. Katılım Stand. EYF 0,023954 -0,36

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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