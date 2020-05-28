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Ekonomi

BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Yeniakit Publisher
2020-05-28 15:01:05 -
BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF 0,050007 -0,38
Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,042454 -0,37
Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,054840 -0,36
Garanti Em. Hay. Değ. EYF 0,064395 -0,34
Vakıf Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,080923 -0,33
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Vakıf Em.ve Hay. Turkcell Grb.Çal.Yön.Pera1 Değ.EYF 0,017202 -1,04
Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,013395 -0,98
Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF 0,026236 -0,73
Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,075852 -0,50
Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,136685 -0,43
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,024445 -0,54
Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF 0,016800 -0,14
Garanti Em. Hay. Katılım Değ. EYF 0,027952 -0,11
Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF 0,024169 -0,08
Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF 0,012570 -0,01
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
Ziraat Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,039661 -2,08
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,040182 -2,08
NN Hay. Em. Altın EYF 0,024169 -2,08
Metlife Emeklilik Ve Hayat A.Ş.Altın Katılım EYF 0,012301 -2,08
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,038847 -2,08

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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