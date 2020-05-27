BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF
|0,043164
|-0,62
|BNP Paribas Cardif Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,078034
|-0,58
|Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,075612
|-0,57
|Axa Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF
|0,033247
|-0,51
|Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,072357
|-0,51
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF
|0,033940
|-1,96
|Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF
|0,062711
|-0,09
|Garanti Em. Hay. His. Sen. EYF
|0,116009
|-0,04
|NN Hay. Em. His. Sen. EYF
|0,110007
|-0,04
|Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF
|0,023451
|-0,03
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Allianz Hayat Em. Karma EYF
|0,076231
|-0,83
|Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF
|0,137273
|-0,83
|Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF
|0,095312
|-0,77
|Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF
|0,082463
|-0,54
|Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF
|0,026429
|-0,45
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Den. Katılım Değ. EYF
|0,023702
|-0,17
|Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF
|0,024188
|-0,05
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|Metlife Emeklilik Ve Hayat A.Ş.Altın Katılım EYF
|0,012562
|-0,40
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,024683
|-0,40
|Ziraat Hayat ve Em. Altın Katılım EYF
|0,040505
|-0,40
|BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF
|0,039671
|-0,40
|Cigna Finans Em. ve Hay. Altın EYF
|0,013322
|-0,40
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)