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Ekonomi

BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Yeniakit Publisher
2020-05-20 14:37:52 -
BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF 0,050220 -0,40
Garanti Em. Hay. Değ. EYF 0,064710 -0,35
Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,054764 -0,23
Vakıf Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,079399 -0,19
Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,071717 -0,17
Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,041991 -0,14
MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,042414 -0,13
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF 0,018541 -0,05
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,024741 -0,61
Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF 0,012562 -0,03

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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