BES'te fon büyüklüğü hedefi 400 milyar lira

İSTANBUL (AA) - Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik Yönetim Kurulu Başkanı Atilla Benli, Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fon büyüklüğünü hedefine ilişkin yaptığı değerlendirmede, "18 yaş altı, dövizli BES ve benzeri bazı uygulamalar devre girdiğinde bu alanda çok ciddi potansiyel oluşacak. Toplam potansiyelimizin çok kısa sürede 400 milyar liraya çıkması muhtemel." ifadelerini kullandı.

AA Finans Masası’na konuk olan Benli, BES'te biriken fonların güvenilirliğine dair son dönemde bazı eleştirilerin bulunduğunun hatırlatılması üzerine, bu eleştirilerin gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Benli, "Açık ve net bir şekilde söylüyorum; bu yorumların hepsi yanlış. Bu haksızca ve eksik bilgiyle yapılmış yorumlar vatandaşın da haklarını kaybetmesine neden olabilecek. Vatandaşlar sigorta şirketlerine sormadan, oradan buradan duydukları maksatlı yorumlarla hareket etmesinler." ifadelerini kullandı.

Türkiye Sigorta Birliği'nin bu konuda sistemin açık ve şeffaf bir şekilde çalıştığına dair açıklama yaptığını anımsatan Benli, tüm dünyada yatırım-tasarruf ilişkisinin bireysel emeklilik sisteminden fonlandığını bildirdi.

Benli, tasarruf açığının BES ile kapatılabileceğini kaydederek, bireysel emeklilikte 2003'ten bu yana süren, her geçen yıl ivmesi artan, hükümetin takip ettiği ve desteklediği bir başarı hikayesinin bulunduğunu, sistemin çok daha ileri götürülebileceğini anlattı.

BES'te katılımcıların kendi fonlarını kendilerinin seçtiğini, istedikleri zaman bu fonları değiştirebildiğini aktaran Benli, ister devlet tahviline, ister hisse senedine, ister özel tahvile yatırım yapılabildiğinden bahsetti.

Benli, "BES, uzun vadeli tasarruf sistemi. Aylık küçük küçük tasarruflarla katılımcılarımızın emeklilik dönemindeki refahlarını çalıştığı zamandaki refah düzeyinde tutmak üzerine bir sistem." ifadelerini kullandı.

BES'te yüzde 25 devlet katkısı olduğunu hatırlatan Benli, "Hiçbir şekilde haciz, rehin mümkün değil. En güvenli yatırımlardan, tasarruf araçlarından bir tanesi. Sermaye piyasaları açısından da ülke hepimizin, burada yatırım yapılmasının kimsenin zararına olmaz. Sinerjiyi artırır." dedi.





- "Son bir yılda OKS ile fon büyüklüğü 30 milyar lira arttı"





Türkiye Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Benli, BES'in 2003'te kurulduğunu belirterek, fonların ulaştığı büyüklüğe ilişkin şu bilgiyi verdi:

"Kurulduğu günden bu yana ciddi bir artış var. BES ve Otomatik Katılım Sistemi'nin (OKS) büyüklüğü 160 milyar lira. Toplamda 12,5 milyon katılımcı var sistemde. Burada potansiyel çok yüksek. Mevzuat anlamında beklediğimiz 18 yaş altının devreye girmesi. 18 yaş altı 20 milyon civarında potansiyelin sistemde kapasite olarak oluşması demek. Ne kadar erken yaşta tasarruf bilincini oluşturursak o kadar önemli. 18 yaş altı, dövizli BES ve benzeri bazı uygulamalar devre girdiğinde bu alanda çok ciddi potansiyel oluşacak. Toplam potansiyelimizin çok kısa sürede 400 milyar liraya çıkması muhtemel. Son bir yılda OKS ile birlikte fon büyüklüğü 30 milyar lira birden arttı. Bugünkü verilerle ve potansiyelle kısa vadede 400 milyar liralık büyüklüğe ulaşabiliriz."

Ev hanımlarının bile birikimlerini BES'te biriktirmesinin fon büyüklüğünü 60 milyar lira artırabileceğini dile getiren Benli, yeni uygulama ve değişikliklerle toplam fon büyüklüğünün çok daha fazla artabileceğini söyledi.





- "Dövizle BES'le ülkeye ciddi döviz girişi olacak"





Atilla Benli, sigorta sektörünün çok açık ve şeffaf olduğunu belirterek, kullanıcıların, devlet denetimindeki birikimlerinin nerede kim tarafından kullanıldığını istedikleri zaman görebileceğini vurguladı.

Bireylerin kendi hesaplarında, kendi gözetimlerinde devam eden şeffaf bir yönetim olduğunu belirten Benli, finansal sistem içerisinde en fazla denetlenen ve yasal düzenlemeleri en sıkı olan sektörün sigortacılık olduğunun altını çizdi.

Benli, dövizli BES uygulamasının sektöre sağlayacağı katkılara ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bizim hem mavi kartlı vatandaşımız hem de yurt dışında yaşayan birçok vatandaşımız var. Onların gelirleri giderleri döviz üzerinden, dolayısıyla tasarruflarını da yine döviz üzerinden yapmak istiyorlardı. Buradaki bir ihtiyaçtan doğan bir sonuç bu. Yurt dışında yaşayan 6 milyon vatandaşımız var. Dövizli BES, 6 milyon kişinin Türkiye'ye döviz gönderip, döviz üzerinden tasarruflarını, emekliliğini Türkiye'de yapmasıdır. Yani dövizin Türkiye'ye getirilmesi söz konusu. Burada ikincil bir mevzuat var. Sektör olarak bu mevzuatın çıkmasını bekliyoruz. İkincil mevzuatımız tamamlandığında burada da önemli bir ivme kat edilecek."

Benli, bu mevcut 6 milyon kişinin, şirketlerin çalışmasına ve bu kişilere ulaşmasına bağlı olduğunu kaydederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Benim gördüğüm, bu talepten arza dönüş. Bu çok uzun yıllardır istenen ve söylenen bir konu vatandaşlarımız tarafından. Dolayısıyla, doğal olarak bu 6 milyon potansiyel içerisinde ilk etapta herhangi bir pazarlama veya tanıtma çalışması olmadan bekleyen bir kesimin sisteme girişi olacak. Sonra biz onların ihtiyaçlarına göre, ürünlerimizi onlara sunacağız. Bu çerçeve de yüzde 50 penetrasyonu çok sürpriz görmüyorum.





- "Sigorta sektörünün lokomotifi olmayı istiyoruz"





Atilla Benli, banka dışı finansal kesiminin oranının neden istenilen seviyede olmadığına ve bu konudaki çözüm önerilerine ilişkin bir soru üzerine, sigortacılığın, bankacılıktan sonra ikinci büyük finansal sektör olduğunu söyledi.

Sektörün yüzde 94,5-95'ini bankacılığın, yüzde 4-4,5'ini de sigortacılığın oluşturduğunu dile getiren Benli, Türkiye sigorta sektörünün artık her geçen gün güçlendiğini bildirdi.

Benli, "Burada bankaların üzerindeki yükü biraz alacağız, elimizi taşın altına koyacağız ve finansal sektörde biraz daha kredi-mevduattan yatırım-tasarruf ilişkisine geçişteki en doğal paydaş olacağız. Şu anda yol açık, bahanemiz yok. Şimdi Türkiye Sigorta ile açılan fırsat penceresinden yürüyeceğiz." dedi.

Türkiye Sigorta isminin verdiği sorumlulukla ciddi bir görev üstlendiklerini vurgulayan Benli, "Bize güvenenlerin güvenini boşa çıkarmayacağız. Katma değerimizi daha önce 1 ise çalışarak üreterek bundan sonra 10'a çıkaracağız. Sigorta sektörünün lokomotifi olmayı hedefliyoruz. Sigorta sektörüne yol açıcı stratejiyle en büyük paydayı vermeyi istiyoruz." diyerek sözlerini noktaladı.

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