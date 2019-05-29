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BES’te devlet katkılarına düzenleme

BES devlet katkısı yönetmeliği değiştirildi.

29 Mayıs 2019 Çarşamba 09:31
BES’te devlet katkılarına düzenleme

BES devlet katkısı yönetmeliği değiştirildi. Buna göre devlet katkısının en az yüzde 10’u Borsa’ya yatırılacak



Hazine ve Maliye Bakanlığının Bireysel Emeklilik Sisteminde Devlet Katkısı Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre; yönetmelikle devlet katkısının yatırıma yönlendirilmesine ilişkin düzenlemede değişikliğe gidildi ve nakden ödenen devlet katkılarının azami yüzde 20’si Türk lirası cinsinden mevduat, katılma hesabı, borsada işlem görmesi kaydıyla bankalar tarafından çıkarılan borçlanma araçları, kira sertifikaları ve bazı menkul kıymetlerde değerlendirilecek. Daha önce bu oran yüzde 30 olarak uygulanıyordu.


Ayrıca, söz konusu devlet katkılarının asgari yüzde 10’u BIST 100, BIST Sürdürülebilirlik, BIST Kurumsal Yönetim endeksleri ve Borsa İstanbul AŞ tarafından hesaplanan katılım endekslerindeki paylarda değerlendirilecek. Bu kapsamda, devlet katkısının yatırıma yönlendirilmesine yönelik portföy yapısı sınırlamalarına 31 Temmuz itibarıyla uyum sağlanacak.

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Haber Tarihi: 29 Mayıs 2019 Çarşamba 09:31
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