BES’te 362 milyar liralık fon büyüklüğüne ulaşıldı

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, sosyal medya hesabından Bireysel Emeklilik Sistemi’ne (BES) ilişkin paylaşımda bulundu.

Tasarruflar artıyor

Nebati, bireysel tasarrufların özendirilmesinin tüm ülkelerde sosyal güvenlik ihtiyacının artmasıyla; nüfus ve aile yapısının değişimiyle çok daha önemli bir hal aldığına işaret etti. Orta vadede kayda değer bir reel getiri imkânı sunan BES’in katılımcıların tasarruflarını arttırarak geleceklerini garanti altına almalarını sağladığına dikkat çekti.

Sisteme yönelik yeniliklerin katkısına değinen Nebati, “18 yaş altı çocuklarımızın ve gençlerimizin birikim yapabilmelerini sağlayan yeni düzenlemeyle BES büyük bir talep gördü. Sisteme 1 yıl gibi kısa sürede yaklaşık 500 bin çocuk ve gencimiz sisteme dahil oldu, 2 milyar liralık fon birikimine ulaşıldı” bilgilerini verdi.

En cömert teşviklerden

Bu yılın ocak ayında yüzde 25’ten yüzde 30’a yükseltilen devlet katkı oranıyla BES’in dünyadaki benzer emeklilik sistemlerine göre devlet olarak sağlanan en cömert teşviklerden biri haline geldiğini vurguladı. Nebati, şunları kaydetti: “18 yaş altı çocuk ve gençlerimize BES’e giriş imkânı getirilmesi, devlet katkısı oranının arttırılması ve sistemin sağladığı reel getiri sonucunda vatandaşlarımızın BES’e olan ilgisi artarak sürüyor. 17 Ekim 2022 tarihi itibarıyla BES’te yaklaşık 14.3 milyon katılımcıya ve 362 milyar liralık fon büyüklüğüne ulaşıldı. Gençlerimiz ve tüm vatandaşlarımızın gelecek kaygılarını azaltmak ve birikimlerini doğru alanlarda değerlendirmelerini sağlamak amacıyla kurmuş olduğumuz BES, tüm katılımcılar için güvenilir bir yatırım ortamı sağlamakta. Önümüzdeki dönemde sistemde yeni düzenlemeleri ve teşvikleri de hayata geçirerek ülke olarak birikimlerimizi daha da yüksek seviyelere taşıyacağız.”