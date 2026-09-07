Besni’de ev yangını paniğe yol açtı: Alevler büyümeden söndürüldü!
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Adıyaman’ın Besni ilçesinde bir evde çıkan yangın paniğe neden olurken, olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri alevleri söndürdü.
Edinilen bilgilere göre yangın, Besni ilçesi Yeni Besni Mahallesi Merinos Taziye Evi mevkiindeki bir evde meydana geldi.
Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangının fark edilmesi üzerine durum itfaiye ekiplerine bildirildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, alevlere müdahale ederek yangını kontrol altına aldı.
Ekiplerin müdahalesi sayesinde yangının çevredeki yapılara sıçraması önlendi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.