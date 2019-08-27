0553 313 94 23

Besni Belediyesi’nden ulaşım hizmeti

Adıyaman’ın Besni Belediye Başkanlığı ile Besni Devlet Hastanesi tarafından şehir içi ulaşım araçlarının olmadığı saatlerde hastalara ulaşım hizmeti sağlanacak.

27 Ağustos 2019 Salı 10:39
Besni Belediyesi’nden ulaşım hizmeti

Adıyaman’ın Besni Belediye Başkanlığı ile Besni Devlet Hastanesi tarafından şehir içi ulaşım araçlarının olmadığı saatlerde hastalara ulaşım hizmeti sağlanacak.


1 Eylül 2019 tarihi itibariyle hizmete girecek olan hizmet, vatandaşlar tarafından takdirle karşılandı.


Besni Belediye Başkanı Eyyüp Mehmet Emre ve Besni Devlet Hastanesi yönetiminin ortak girişimleriyle 1 Eylülde başlatılacak olan ulaşım hizmetiyle şehir içi minibüslerinin olmadığı saatlerde hastalar acil servislerden belediye hizmet aracıyla alınacak. Hastalara eğer hekimler tarafından ilaç yazılmışsa nöbetçi eczanelerden de ilaçları alındıktan sonra evlerine bırakılacak.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 27 Ağustos 2019 Salı 10:39
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Nargilede "enfeksiyon" riski
    1. Nargilede "enfeksiyon" riski
    2. Eczacıbaşı VitrA, beşinci kez FIVB..
    3. Yüz ve boyun problemlerine dikkat
    4. Akademisyenler Rektör Karacoşkun’la..
    5. Psikolog Funda Es: “İnsanın en iyi..
    6. Kızılay sokakları yenileniyor
    7. Sır gibi saklanıyordu! Rusya yeni..
    8. Sözleşmeli personel alımı 2019 |..
    9. 1. Uluslararası Apollonia Mozaik..
    10. Başkan Söğüt, engelli bireylerin..
    11. Oğuzeli Belediyesi’nden personele..
    12. Azez'de terör saldırısı
    13. İstanbul Valiliğinden kayıp Suudi..
    14. EGEİD’den İzmir Valisi Ayyıldız’a..
    15. Elazığ'da terör operasyonu: 5 gözaltı
    16. Fındık bahçesinde kalp krizi geçirerek..
    17. Başkan Kanar’dan Mustafakemalpaşa..
    18. GASMEK ücretsiz başvuruları başladı
    19. TİKA’dan Cezayir’de 3D tasarım ve..
    20. İnternet kullanıcısı artıyor
    ABD’de yaşayan Türk yapımcının bu sözleri orada olay oldu! 'Hak ettiler…’
    ABD’de yaşayan Türk yapımcının bu sözleri orada olay oldu! 'Hak ettiler…’
    Akşener'den flaş idam çıkışı: Erdoğan talimat verirse imzalarım
    Akşener'den flaş idam çıkışı: Erdoğan talimat verirse imzalarım
    Kulisleri hareketlendiren iddia: ABD, AK Parti'yi parçalamaya kararlı
    Kulisleri hareketlendiren iddia: ABD, AK Parti'yi parçalamaya kararlı
    Ezana küfretti Akit’i yasaklattı
    Ezana küfretti Akit’i yasaklattı
    Eski MİT Müsteşar Yardımcısı Davutoğlu’na seslendi! ‘Açıklaman gerekir’
    Eski MİT Müsteşar Yardımcısı Davutoğlu’na seslendi! ‘Açıklaman gerekir’

    Günün Karikatürü

    26 Ağustos 2019
    Muharrem İnce'den HDP ziyaretinde özür gibi açıklama! 'Partim bir hata yaptı'
    Muharrem İnce'den HDP ziyaretinde özür gibi açıklama! 'Partim bir hata yaptı'
    Cumhurbaşkanlığı danışmanlarından CHP'li Faik Öztrak’a zehir zemberek sözler!
    Cumhurbaşkanlığı danışmanlarından CHP'li Faik Öztrak’a zehir zemberek sözler!