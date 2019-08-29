Besleyip büyüttüğü oğlak yaşlı adamın peşinden ayrılmıyor

Konya’nın Beyşehir ilçesinde 70 yaşındaki Turan Güler’in dünyaya gözlerini açtıktan bir süre sonra beslemeye başladığı oğlak yanından ayrılmıyor.

Beyşehir’in Hacıakif Mahallesi’nde müstakil bir evde tek başına yaşayan 70 yaşındaki Turan Güler’in odasında biberonla besleyip yetiştirdiği 4 aylık oğlak, Güler’in peşinden hiç ayrılmıyor. Sevimli oğlak, ev dışında gezmeye gittiğinde de yaşlı adamı peşinden giderek takip ediyor. Güler’in zaman zaman kaldığı odasında gezip yastıkların ve sobanın üzerine çıkıp oynamak isteyen sevimli oğlak, sahibiyle birlikte gittiği oyun parklarında hareketliliğiyle çocukların ilgi odağı haline geliyor.

Turan Güler, dünyaya gözlerini açtıktan kısa bir süre sonra tanıştığı oğlağı biberonla besleyip büyüttüğünü belirterek, “Dört aydır benimle bu oğlak. Çok ufaktı, altına bez tutuyordum evdeyken. Biberonla besledim, alıştırdım, büyüyünce mekanları ayırdık. Şimdi nereye gitsem o da peşimden geliyor” dedi.

Oğlağın mahalle sakinlerinin de maskotu ve sevgilisi haline geldiğini anlatan Güler, “Çoğu diyor ki ‘keselim bunun etini yiyelim.’ Ben bunun etini de yemem, kesmem de diyorum. Çocukların verdiği şekeri yiyor, ben evde samanla, ekmekle besliyorum. Dışarıya çıktığında ağaç yapraklarıyla besleniyor” şeklinde konuştu.