Besleyici ve koruyucu eczane

Bebekleri mama yeme seviyesine eriştiğinde zencefile alıştırmalı. Çocuk gençlik değil sadece ömür boyu zencefilin hastalık önleyici bağışıklık güçlendirici özelliğinden yararlanmalı..

Zencefil bal karışımı çoğu evde özellikle çocuklar için kullandığımız doğal bir ilaç gibidir. Kış geldiğinde soğuklar bastırdığı zaman sıkça soğuk algınlığı, grip, nezle gibi rahatsızlıklar insanları etkiler. Boğaz ağrısı, öksürük gibi belirtilerin doğal olarak ortadan kaldırıldığı zencefil bal karışımıyla hem çocuklarınızı, hem de kendinizi kış hastalıklarından koruyabilirsiniz. Bu konuda zencefil uzmanların önerdiği bir bitkidir. Bal ise herkesin bildiği şifalı etkisiyle, zencefili destekleyen bir üründür. Zencefil bal karışımını evinizde kolaylıkla hazırlayabilirsiniz. Özellikle kronik faranjiti olanlara bunu tavsiye ediyoruz.



İster toz zencefille balı karıştırarak, macun kıvamına getirebilirsiniz. İsterseniz vereceğimiz tarifte olduğu gibi zencefil bal karışımıyla hazırlanan şurubu yaparak, kış boyunca 2-3 ay süreyle buzdolabında hazırda bekletebilirsiniz.



Çocuklarınız öksürdüğünde, boğazda yanma yakınması olduğunda, kendiniz için kolaylıkla kullanabilirsiniz. Bunu hazırlamadıysanız, üzülmenize gerek yok.

Zencefil ve balı karıştırarak yakınmalarınız olduğunda 1 tatlı kaşığı yiyebilirsiniz. Sadece soğuk algınlığındaki öksürük ve boğaz yanması için değil, sindirim sisteminden, kan dolaşımına kadar sayısız yararları olan karışımı evinizden eksik etmeyin. Şifayı doğada aramak en doğrusudur. Sağlığınızı kaybetmeden, sağlığınızı koruyabilirsiniz.

Zencefilli bal karışımı nasıl hazırlanır?

Hazırlamak için malzemeler;

Orta boyda bir kavanoz

Kavanozun yarısını dolduracak miktarda taze zencefil

1 adet limon

Kavanozun ölçüsüne uygun miktarda bal

Zencefilli bal karışımını hazırlamak için, önce taze zencefili yıkayın ve kurulayın. Daha sonra bunları dilimleyerek, kavanozun içine koyun.

Dilimli zencefiller kavanozun yarısını doldursun. Daha sonra yıkadığınız limonu kabuklarıyla birlikte dilimleyin ve zencefillerin üzerine yerleştirin. En son olarak balı kavanoza koyun. Kavanozun üzerinde 1 parmak kadar boşluk bırakmalısınız. Çünkü zencefilli bal karışımı beklediğinde biraz sulanacaktır.

İçine karanfil veya tarçın da ekleyebilirsiniz. Sonra kavanozun ağzını sıkıca kapatarak, buzdolabına kaldırın.



Boğaz ağrısında, inatçı öksürükte kış aylarında en büyük yardımcınız olarak karışımdan bir su bardağına 2 yemek kaşığı koyun. Üzerine yine 1 dilim limon ilave edin. Biraz da sıcak su koyarak hepsini karıştırın. Daha sonra zencefilli bal karışımını afiyetle içebilirsiniz.

Hazırlamış olduğunuz karışımı bu şekilde buzdolabında 2-3 ay süreyle saklayabilirsiniz.