Beslenme dergisi yayınladı: Fıstık ezmesi en çok verim kazandıran yoğun protein, yağ, lif, vitamin dolu! Şok talep

Fıstık ezmesi çok yönlü bir içeriktir. Ayrıca ciddi bir beslenme etkisi de barındırıyor. WebMD‘ye göre yoğun kalorili ve protein, yağ, lif, vitamin ve mineral kaynağı olan bu yiyecek, besin maddelerini stoklamanın etkili bir yoludur. Ancak sayısız diğerleri gibi fıstık ezmesi de beslenmenizin bir parçasını oluşturuyorsa, özellikle de düzenli olarak tüketiyorsanız, vücudunuz üzerinde ne gibi bir etki yarattığını merak ediyor olabilirsiniz.

Health Digest, fıstık ezmesini her gün yerseniz gerçekte ne olacağını görmek için derinlemesine inceledi. İşte her gün düzenli olarak tüketildiğinde vücuda olan etkileri…

Her gün fıstık ezmesi yediğimizde vücudumuzda neler olur?

Fıstık ezmesinin ana maddesinin kaba veya pürüzsüz bir macun halinde harmanlanan yer fıstığı olmasıyla, günlük PB porsiyonu başına kuruyemişin besin profilinin çoğunu alacaksınız. Bunun bir yönü mütevazi cevizin vitamin ve mineral içeriğidir. WebMD‘ye göre fıstık ezmesi, doğru vücut fonksiyonuna ve sağlığa katkıda bulunan birçok besin maddesinin mükemmel bir kaynağıdır.

Bunlar arasında kan sağlığını korumak ve serbest radikallere karşı koruma sağlamak için kullanılan E vitamini de bulunmaktadır (WebMD aracılığıyla). Mayo Clinic‘e göre fıstık ezmesinde de bulunan niasin (diğer adıyla B3 vitamini), sindirim ve sinir sisteminin bakımı için hayati öneme sahiptir. Kas ve sinir fonksiyonu ile bağışıklık sistemi için gerekli olan magnezyum ile protein ve karbonhidratlar gibi enerji kaynaklarının işlenmesine yardımcı olan manganezi kim unutabilir ki?

Başka bir B vitamini olan B6 da fıstık ezmesinde bulunabilir ve WebMD tarafından açıklandığı üzere ruh hali, iştah ve uyku da dahil olmak üzere vücudunuzdaki çeşitli şeyleri etkiler.

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Fıstık ezmesi, Medical News Today‘e göre “bağışıklık, protein sentezi ve DNA oluşumu için gerekli” olan harika bir çinko kaynağıdır.

Görme yeteneğinizi korumanıza yardımcı olacaktır.

Diyetin göz sağlığı üzerindeki etkisi sıklıkla göz ardı edilmektedir. Bununla birlikte, Kraliyet Ulusal Körler Enstitüsü‘ne göre sağlıklı bir beslenme, göz rahatsızlıklarının gelişmesini engelleyen bir faktördür. Fıstık ezmesinin, özellikle de her gün tüketiyorsanız, gözlerinizi korumaya yardımcı olabileceğini bilmek muhtemelen sizi memnun edecektir.

MedicineNet‘e göre bu, büyük ölçüde fıstık ezmesinin göz sağlığını korumak için gerekli olan E vitamini içeriğinden kaynaklanıyor. Özellikle de zamanla merkezi görüşe zarar veren ve azaltan yaşa bağlı maküler dejenerasyonun önlenmesi söz konusu olduğunda.

Sitenin referans verdiği bir çalışmada, E vitamininin, katılımcıların bazı kesimlerinde hastalık prevalansında yüzde 82’ye varan bir azalmayla, maküler dejenerasyonun önlenmesine oldukça önemli ölçüde katkıda bulunduğu bulunmuştur.

Kas kütlesini korumanıza yardımcı olacaktır.

Spor salonunda biraz kas geliştirmek veya halihazırda elde ettiğiniz kazanımları korumak istiyorsanız, her gün fıstık ezmesi yemenin kaslarınızın güçlü ve sağlıklı kalmasına yardımcı olabileceğini duymak sizi mutlu edebilir.

Medical News Today‘e göre fıstık ezmesi, enerji açısından yoğun bir besindir ve genellikle iki yemek kaşığı başına yaklaşık 200 kalori ve 7 gram protein sağlar. Hem yeterli kalori hem de protein alımının kas yapımı için gerekli olması ve özellikle de proteinin onarımı için önemli olması nedeniyle vücut geliştiricilerin bu yayılmayı sevmesinin bir nedeni var.

Fıstık ezmesinin sağlıklı yağları da kas sağlığının korunmasında önemli bir rol oynar. En sevdiğiniz PB’deki tekli doymamış ve çoklu doymamış yağlar, proteinle birlikte sindirimi yavaşlatmaya yardımcı olabilir, dolayısıyla vücudun enerji için kasları parçalamasını durdurabilir.