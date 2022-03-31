Beslenme çantasına neler konulur? Beslenme çantası önerileri ve sağlıklı okul beslenme listesi
'Beslenmeye ne koysam' diyenler için beslenme çantası önerilerini sizler için haberleştirdik. Çocuklarımızın beslenme çantasında neler olmalı? Beslenme çantasına konulacak sağlıklı alternatifler, örnek beslenme çantası menüsü önerileri nelerdir?
Okul çağındaki çocukların beslenme şekli çocuğun okul başarısı, fiziksel ve psikolojik gelişimi açısından büyük önem taşıyor. Beslenme çantası için leziz önerilerin yer aldığı okul yemekleri listesi tam size göre!
Okula sağlıklı bir başlangıç için beslenme önerileri
Kahvaltı, besin değeri ve çeşitliliği bakımından okul çocukları için en önemli öğündür. Gün içinde vücudun gereksinim duyduğu en önemli besin kaynakları kahvaltı ile karşılanıyor.
Ancak; çocuklar erken uyanamama, okula geç kalma korkusu gibi pek çok nedenden dolayı kahvaltı öğününü atlar. Yapılan araştırmalar ülkemizde çocukların yarısından fazlasının kahvaltı yapmadığını gösteriyor.
Kahvaltı, öğrenmeyi olumlu yönde etkiler. Sağlıklı bir kahvaltı çocukların gün boyunca daha zinde ve enerjik olmalarını, daha etkin ders dinlemelerini, problemleri kolay anlama ve kavrama becerisi geliştirmelerini sağlar. Aynı zamanda kasları güçlendirerek çocuklarda yorgunluk hissinin geç oluşmasına neden olur.
Kahvaltı yapmak kadar kahvaltının içeriği de çok önemli. Kahvaltıda kan şekerini hızlı yükselten ve sonra düşüren şekerli besinler yerine; büyümek için gerekli olan proteinden zengin süt, yumurta, peynir tüketilmelidir. Bağışıklığı güçlendiren, vitamin ve mineral kaynağı taze sebze ve meyveler ile çocuklarda günlük enerji ihtiyacının çoğunluğunu sağlayan ekmek, tahıl gevreği gibi besinler de kahvaltı sofrasında yerini almalıdır.
Kahvaltı menü örnekleri
Süt-haşlanmış yumurta-domates-salatalık-ekmek
Taze sıkılmış meyve suyu-peynirli omlet- zeytin
1–2 dilim ekmek – peynir – bal – zeytin – yumurta – süt
Peynirli tost ( tam buğday ekmeği ) – 1 küçük porsiyon meyve – süt
Tam buğday unundan krep – peynir – bal veya ev yapımı reçel – süt
Peynirli omlet – 1-2 dilim tam buğday ekmeği – süt – meyve
Beslenme Çantasına Girmemesi Gereken Yiyecekler
Çocuğunuz beyaz ekmek seviyor ise bu alışkanlığından vazgeçmesi için tam tahıllı ekmeğe yönlendirmeli, beyaz ekmeği beslenme çantasına sokmamaya özen göstermelisiniz. B grubu vitaminleri bakımından zengin tam tahıllı ekmekler, bağırsakların çalışmasına da yardımcı olur.
Ketçap, mayonez veya benzeri soslardan uzak durulmalıdır.
Beslenme çantasına kutuda, hazır satılan meyve suları veya meşrubatlar girmemelidir. Bunlar yerine süt, ayran ya da katkısız meyve suyu eklenmelidir.
Akışkan veya ağır kokulu yiyecekler tercih edilmemelidir.
Şarküteri ürünlerinden uzak durulmalıdır.
Beslenme çantasına yağda kızartılarak hazırlanmış veya yüksek karbonhidrat içeren gıdalar girmemelidir.
Her ne kadar çocuklar için çikolata vazgeçilmez olsa da, çocuğunuzun beslenmesinde çikolatayı sınırlandırmanız gerekir. Çocuğunuzun çikolata tüketimini kontrol edebilmek için, zaman zaman menüye az miktarda, örneğin az çikolatalı krepler hazırlayarak, ekleyebilirsiniz.
Çocuğun beslenme çantası menüleri hazırlanırken sandviç, kek, kurabiye gibi yiyecekler hazır şekilde satın alınmamalı, mutlaka evde hazırlanmalıdır.
Örnek Beslenme Çantası Menüsü
Menü
Sebzeli börek veya peynirli pamuk poğaça
Ayran
Mevsim meyvesi
Su
Menü
Haşlanmış yumurtalı sandviç
5 adet zeytin
Meyve suyu
Su
Menü
Peynirli tost
Ayran
Çiğ sebze
Su
Menü
Meyveli kek
Peynir dilimleri
Süt
Mevsim meyvesi
Su
Menü
1 kibrit kutusu peynir
5 adet zeytin
Tam buğday ekmek
Süt
Çiğ sebze
Su
Menü
Tam tahıllı ekmekle hazırlanmış sebze ve tavuklu sandviç
Ayran
Kurabiye
5 – 6 adet badem
Su
Menü
Çikolatalı krep
Süt
Mevsim Meyveleri
2 tam ceviz
Su
Menü
Peynirli sandviç
Söğüş salatalık
Meyve suyu
3 – 4 adet kuru kayısı
Su
Menü
2 -3 dilim kıymalı börek
Ayran
Az şekerli meyve kompostosu
Bir avuç fındık
Su
Menü
Peynirli çıtır börek
Salatalık ve domates
Ayran
1 avuç kuru üzüm
Su