Beslenme çantasına neler konulur? Beslenme çantası önerileri ve sağlıklı okul beslenme listesi

Okul çağındaki çocukların beslenme şekli çocuğun okul başarısı, fiziksel ve psikolojik gelişimi açısından büyük önem taşıyor. Beslenme çantası için leziz önerilerin yer aldığı okul yemekleri listesi tam size göre!

Okula sağlıklı bir başlangıç için beslenme önerileri

Kahvaltı, besin değeri ve çeşitliliği bakımından okul çocukları için en önemli öğündür. Gün içinde vücudun gereksinim duyduğu en önemli besin kaynakları kahvaltı ile karşılanıyor.

Ancak; çocuklar erken uyanamama, okula geç kalma korkusu gibi pek çok nedenden dolayı kahvaltı öğününü atlar. Yapılan araştırmalar ülkemizde çocukların yarısından fazlasının kahvaltı yapmadığını gösteriyor.

Kahvaltı, öğrenmeyi olumlu yönde etkiler. Sağlıklı bir kahvaltı çocukların gün boyunca daha zinde ve enerjik olmalarını, daha etkin ders dinlemelerini, problemleri kolay anlama ve kavrama becerisi geliştirmelerini sağlar. Aynı zamanda kasları güçlendirerek çocuklarda yorgunluk hissinin geç oluşmasına neden olur.

Kahvaltı yapmak kadar kahvaltının içeriği de çok önemli. Kahvaltıda kan şekerini hızlı yükselten ve sonra düşüren şekerli besinler yerine; büyümek için gerekli olan proteinden zengin süt, yumurta, peynir tüketilmelidir. Bağışıklığı güçlendiren, vitamin ve mineral kaynağı taze sebze ve meyveler ile çocuklarda günlük enerji ihtiyacının çoğunluğunu sağlayan ekmek, tahıl gevreği gibi besinler de kahvaltı sofrasında yerini almalıdır.

Kahvaltı menü örnekleri

Süt-haşlanmış yumurta-domates-salatalık-ekmek

Taze sıkılmış meyve suyu-peynirli omlet- zeytin

1–2 dilim ekmek – peynir – bal – zeytin – yumurta – süt

Peynirli tost ( tam buğday ekmeği ) – 1 küçük porsiyon meyve – süt

Tam buğday unundan krep – peynir – bal veya ev yapımı reçel – süt

Peynirli omlet – 1-2 dilim tam buğday ekmeği – süt – meyve

Beslenme Çantasına Girmemesi Gereken Yiyecekler

Çocuğunuz beyaz ekmek seviyor ise bu alışkanlığından vazgeçmesi için tam tahıllı ekmeğe yönlendirmeli, beyaz ekmeği beslenme çantasına sokmamaya özen göstermelisiniz. B grubu vitaminleri bakımından zengin tam tahıllı ekmekler, bağırsakların çalışmasına da yardımcı olur.

Ketçap, mayonez veya benzeri soslardan uzak durulmalıdır.

Beslenme çantasına kutuda, hazır satılan meyve suları veya meşrubatlar girmemelidir. Bunlar yerine süt, ayran ya da katkısız meyve suyu eklenmelidir.

Akışkan veya ağır kokulu yiyecekler tercih edilmemelidir.

Şarküteri ürünlerinden uzak durulmalıdır.

Beslenme çantasına yağda kızartılarak hazırlanmış veya yüksek karbonhidrat içeren gıdalar girmemelidir.

Her ne kadar çocuklar için çikolata vazgeçilmez olsa da, çocuğunuzun beslenmesinde çikolatayı sınırlandırmanız gerekir. Çocuğunuzun çikolata tüketimini kontrol edebilmek için, zaman zaman menüye az miktarda, örneğin az çikolatalı krepler hazırlayarak, ekleyebilirsiniz.

Çocuğun beslenme çantası menüleri hazırlanırken sandviç, kek, kurabiye gibi yiyecekler hazır şekilde satın alınmamalı, mutlaka evde hazırlanmalıdır.

Örnek Beslenme Çantası Menüsü

Menü

Sebzeli börek veya peynirli pamuk poğaça

Ayran

Mevsim meyvesi

Su

Menü

Haşlanmış yumurtalı sandviç

5 adet zeytin

Meyve suyu

Su

Menü

Peynirli tost

Ayran

Çiğ sebze

Su

Menü

Meyveli kek

Peynir dilimleri

Süt

Mevsim meyvesi

Su

Menü

1 kibrit kutusu peynir

5 adet zeytin

Tam buğday ekmek

Süt

Çiğ sebze

Su

Menü

Tam tahıllı ekmekle hazırlanmış sebze ve tavuklu sandviç

Ayran

Kurabiye

5 – 6 adet badem

Su

Menü

Çikolatalı krep

Süt

Mevsim Meyveleri

2 tam ceviz

Su

Menü

Peynirli sandviç

Söğüş salatalık

Meyve suyu

3 – 4 adet kuru kayısı

Su

Menü

2 -3 dilim kıymalı börek

Ayran

Az şekerli meyve kompostosu

Bir avuç fındık

Su

Menü

Peynirli çıtır börek

Salatalık ve domates

Ayran

1 avuç kuru üzüm

Su