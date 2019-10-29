Beslenme çantasına kakaolu pankek! İşte, kakaolu pankek tarifi
Çocuklarınızı okula göndermeden önce siz de sık sık kendinize "Bugün ne pişirsem?" sorusunu mu soruyorsunuz? İşte, beslenme çantasına kakaolu pankek!
Çocuklarınızı okula göndermeden önce siz de sık sık kendinize "Bugün ne pişirsem?" sorusunu mu soruyorsunuz? İşte, beslenme çantasına kakaolu pankek!
Kakaolu pankek tarifi
Malzemeler:
2 adet yumurta
1,5 su bardağı süt
4 yemek kaşığı şeker
2 yemek kaşığı kakao
1 paket kabartma tozu
1 paket vanilya
1 fiske tuz
2 su bardağı un
Bir derin kasenin içerisine yumurta ve şekeri alıp çırpın.
Ardından un hariç tüm malzemeleri sırasıyla karışıma ilave edin.
Unu ise azar azar ekleyin.
Bir teflon tavayı ocağa alıp ısıtın.
Yağsız tavaya küçük bir kepçeyle pankek hamurundan dökün.
Pankeklerin iki tarafını da pişirin.
Afiyet olsun.