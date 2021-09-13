Beslenme çantası için ponçik poğaça tarifi | Ponçik poğaça nasıl yapılır?

Bir buçuk yıllık uzaktan eğitim sürecinin ardından okullar açıldı. Okulların açılmasıyla büyük heyecan yaşayan çocuklar kadar anneleri de ‘Beslenme çantası için ne hazırlasam?’ telaşı sardı. Hem kolay hem de bayatlamayan bir poğaça tarifiyle karşınızdayız. İşte, kolay poğaça tarifi

Beslenme çantası için ponçik poğaça tarifi

Malzemeler:

1 paket kuru maya

4 yemek kaşığı toz şeker

2 tatlı kaşığı tuz

1 su bardağı ılık su

1 su bardağı ılık süt

1 su bardağından bir parmak az sıvı yağ

Yaklaşık 7 su bardağı un

Ponçik poğaça nasıl yapılır?

Öncelikle su ve sütü ısıtın.

Bir yoğurma kabının içerisine ılık su, ılık süt ve mayayı alıp karıştırın.

Ardından karışımı 2-3 dakika bekletin.

Şeker, tuz ve yağı ilave edin.

Unu ise azar azar ekleyip karıştırın.

Kulak mesesi kıvamında bir hamur elde etmeniz gerekiyor.

Hamur kıvam alınca üzerine bir bez örtün ve bir saat mayalanmaya bırakın.

Bir tepsiye yağlı kağıt serin.

Hamurdan küçük parçalar koparın ve yuvarlayıp tepsiye dizin.

Bu aşamada poğaçanın içerisine peynir, zeytin ezmesi ya da patates ekleyebilirsiniz.

Poğaçaları 15-20 dakika tepside dinlenmeye bırakın.

Bir adet yumurtanın sarısını bir kaseye alın. Yumurta sarısının üzerine birkaç damla süt ekleyin.

Fırça ile karışımı poğaçaların üzerine sürün.

Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında poğaçaların üzeri kızarana kadar pişirin.

Afiyet olsun.