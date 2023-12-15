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Yerel Beslemeyin asın bunları! Her detayı ahlaksızlık: Zinadan doğan bebeğini çöpe attı savunması 'pes' dedirtti
Yerel

Beslemeyin asın bunları! Her detayı ahlaksızlık: Zinadan doğan bebeğini çöpe attı savunması 'pes' dedirtti

Yeniakit Publisher
2023-12-15 16:43:00 - 2023-12-15 16:50:47

Kayseri’de sosyal medyada tanıştığı şahısla yaşadığı gayrimeşru ilişki rezaletinin ardından yeni doğan bebeğini battaniyeye sararak, çöp konteynerine atan kadının savunması 'pes' dedirtti.

Kayseri Adalet Sarayı 2’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada, F.T. ve avukatı hazır bulundu. F.T. ifadesinde, çok pişman olduğunu ve zarar vermek için yapmadığını söyledi. Mahkeme heyeti tarafından yapılan ilk yargılamada karar çıktı. Heyet F.T.’ye önce 'Alt soydan akrabayı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Daha sonra 'iyi hal' indirimi uygulayan heyet, cezayı müebbede indirerek, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Olay

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Selçuklu Mahallesi Kılıçel Sokak üzerinde meydana gelen olayda, ekmek toplayan yaşlı kadın çöpte hareketsiz şekilde bir bebek olduğunu gördü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalede yeni doğduğu tespit edilen bebeğin hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi alarak, inceleme yaptı. Talihsiz bebeğin cansız bedeni yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı. Geniş çapta inceleme başlatan polis ekipleri de bebeği çöp kutusuna atan kişi veya kişileri yakalamak için geniş çapta çalışma başlatan Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Selçuklu, Osmanlı ve Danişment mahallelerindeki yaklaşık 750 hamile ve yeni doğum yapmış kişilerin kayıtlarını çıkartarak bütün kadınlarla tek tek mülakat yaptı ve sonuç alamadı.

550 saatlik kamera kaydı incelendi

Çalışmalara devam eden cinayet dedektifleri, 550 saatlik kamera ve fiziki çalışmalarda, mahallede ikamet eden bir kadının 15 gün önce bir markete hamile olarak geldiğini, bebek cesedi bulunduktan 1 gün sonra aynı kadının karnının şişliğinin olmadığını ve yanında bebek olmadığının da kameralardan tespit edilmesi üzerine kadının kimliğini tespit etti.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Emniyette itiraf etti

Şüpheli F.T.'nin (35) adresini de belirleyen ekipler, operasyon düzenleyerek kadını gözaltına aldı. Emniyetteki sorgusunda suçunu itiraf eden F.T., 10 ay önce sosyal medyada tanıştığı bir şahıstan hamile kaldığını ve evde ölü olarak doğurduğu bebeğini çöp konteynerine attığını belirtti.

Tutuklandı

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen F.T., çıkarıldığı mahkemece 'kasten adam öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Yorumlar

zina metres cinsel birliktelik partner hepsini asın

zina metres cinsel birliktelik partner kelimeleri ile önce ahlaksızlığı meşrulaştırıyorlar. sonra da bebekleri çöpe atıyorlar. Kayseri nereye?
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