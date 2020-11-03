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Dünya Besledikleri PKK başlarına bela oldu! Barzani acil kodlu çağrı yaptı
Dünya

Besledikleri PKK başlarına bela oldu! Barzani acil kodlu çağrı yaptı

Eski Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesut Barzani, terör örgütü PKK'ya sert eleştirilerde bulunarak çağrı yaptı.

Yeniakit Publisher
2020-11-03 15:59:00 -
Besledikleri PKK başlarına bela oldu! Barzani acil kodlu çağrı yaptı

Eski Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı ve Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) lideri Mesut Barzani, terör örgütü PKK'nın IKBY'deki faaliyetlerini eleştirdi. Barzani, konuyla ilgili yazılı bir açıklama yaptı.

"Halktan vergi ve para aldılar"

Barzani, yaptığı yazılı açıklamada, PKK'nın IKBY'deki varlığına yönelik eleştirilerde bulundu. PKK'nın terör örgütü DEAŞ'ın saldırıları sırasında sınır bölgelerini işgal ettiğini kaydeden Barzani, "Halkın evlerini yeniden inşa etmelerini engellediler. Bölgelerine gitmeleri durumunda da halktan vergi ve para aldılar." diye konuştu.

"İzin verilmemeli"

Barzani, terör örgütüne IKBY'deki yasal yönetime saygı duyması ve işgal ettiği bölgeleri terk etmesi çağrısında bulunarak, yüzlerce köyün örgüt nedeniyle yeniden imar edilemediğini ve çatışma alanı haline geldiğini söyledi. KDP lideri, "Yasal olmayan bir şekilde bir tarafın kendini dayatmasına izin verilmemeli." şeklinde konuştu. Barzani, terör örgütüne hitaben, "Eylemlerinize ilk başladığınız dönemde biz size her türlü desteği sunduk." dedi.

PKK'nın artan terör faaliyetleri

KDP Sözcüsü Mahmud Muhammed, 27 Ekim'de yaptığı yazılı açıklamada, PKK'nın IKBY'de memurları öldürdüğünü ve bölgedeki faaliyetleriyle halk için tehdit oluşturduğunu belirtmişti.

IKBY Güvenlik Ajansı, 26 Ekim'de yaptığı açıklamada, Erbil'deki bir yabancı diplomatik misyona saldırmayı ve üyelerine suikast düzenlemeyi planlayan terör örgütü PKK ile bağlantısı olan en az 12 şüphelinin tutuklandığını bildirmişti. Erbil Asayiş Genel Müdürlüğü de 10 Ekim'de yaptığı açıklamada, Irak'ın Duhok kentinde, Türkiye sınırında bulunan Serzer Sınır Kapısı Asayiş Müdürü Gazi Salih İlhan'ın, 8 Ekim'de PKK tarafından öldürüldüğünü duyurmuştu.

"PKK'yı hiçbir zaman terör örgütü olarak görmedik"

Mesut Barzani geçtiğimiz yıllarda yaptığı açıklamada, PKK'yı terör örgütü olarak görmediklerini açıklamıştı.

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