Beşir Derneği 7.500 kişilik Briket Ev Projesinin birinci etabını tamamladı

Suriye'de başlayan savaşın ilk günlerinden bu yana her daim desteklerini Suriyeli Muhacir kardeşlerimizden esirgemeyen Beşir Derneği, geçtiğimiz Ocak ayında başlayan rejim saldırıları nedeniyle evlerini terk edip derme çatma çadırlarda yaşam mücadelesi veren İdlibli mazlumlara yaslanacak bir duvar olacak Briket ev projesinin 1. etabını tamamladı. 40 m2'den oluşan, içerisinde banyosu, tuvaleti, 2 odası, avlusu olan, tavanı ve zemini beton ile kaplı briket evler, mahzun kalmış idlibliler için başlarını sokacak bir yuva oluyor.

Geçtiğimiz aylarda başlanan projeye hız kesmeden devam eden Beşir Derneği, tamamladığı 180 adet briket ev için düzenlediği anahtar teslim töreni ile savaş mağduru aileleri burada bulunan briket evlere yerleştirdi. Yapılan anahtar teslim törenine Beşir Derneği Genel Başkanı Fatih Sarıyar ve yönetim kurulu üyeleri katılım sağladı. Açılış sırasında konuşma yapan Sarıyar; " Hamd Olsun bugün burada yüzbinlece tebessüme vesile olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bağışçılarımızın desteği ile Briket ev projemizin ilk etabı olan 180 daireyi tamamlayıp savaş mağduru kardeşlerimizin kullanımına sunduk. Türkiye Cumhuriyeti Afadıyla, Kızılayı'yla ve diğer STK'larıyla her daim mazlum ve mahzun halkın yanında olmaya devam edecek" şeklinde konuştu.

Yapılan tören sonrası evlere yerleştirilen ailelere gıda ve ev eşyası desteği de sağlayan Beşir Derneği, projenin tamamını nihayete erdirmek için bağışçılarından destek bekliyor. Toplamda 7.500 kişinin barınabileceği ve 1500 evden oluşan, içerisinde camisi, mescidi ve sağlık ocağı olan Projeye katkı sunmak için hemen İDLİB Yazıp 4012’ye SMS göndererek 20 TL katkıda bulunabilirsiniz.