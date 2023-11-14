Beşinci kez Türkiye’nin en etik şirketleri arasında!

Türkiye Finans, etik ve iş ahlakı konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla Etik Değerler Merkezi (EDMER) tarafından 11 yıldır düzenlenen “ETİKA 2022 Türkiye Etik Ödülleri” organizasyonunda ilgili tüm kriterlerde uluslararası etik standartlara uygunluk göstererek ödüle layık görüldü. Türkiye Etik Ödülü’nü bu yıl da almaya hak kazanan Türkiye Finans, toplamda beşinci kez Türkiye’nin en etik şirketleri arasına girmeyi başardı.

Konuya ilişkin yorumda bulunan Türkiye Finans İç Kontrol ve Mevzuat Uyum Direktörü Hasan Çevik, “Türkiye Finans’ın kurum kültüründe yatan en önemli değerlerin başında iş ahlakı ve etik değerleri yer alıyor. İnsan odaklı bankacılık anlayışımız çerçevesinde bu değerlere olan bağlılığımızla daha iyi sonuçlar yaratacağımızı biliyor ve bu amaçla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bankamızın, prensiplerinden ödün vermeden etik bankacılık anlayışıyla yürüttüğü iş süreçlerinin Etik Değerler Merkezi gibi saygın bir kuruluş tarafından takdir edilmesi bizler için gurur verici. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da etik değerlerimize sahip çıkarak ülkemizin rol model kurumları arasında yer almaya devam edeceğiz” dedi.

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