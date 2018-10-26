Beşiktaş'tan zorla gönderildi! Gollerine devam ediyor
Beşiktaş'tan Al Nasr takımına transfer olan Alvaro Negredo gollerine devam ediyor. İspanyol oyuncu, Al Wahda ile oynanan karşılaşmada iki gol atarak takımına puanı getirdi.26 Ekim 2018 Cuma 21:57
Birleşik Arap Emirlikleri'nde Al Nasr takımının formasını giyen Alvaro Negredo, 2 gol attığı maçta takımına beraberliği 90+7'de getirdi.
Birleşik Arap Emirlikleri Ligi'nde Alvaro Negredo'nun formasını giydiği Al-Nasr, Al-Wahda ile karşılaştı. Al Nasr'da Negredo, 2 gol atarken karşılaşma 2-2 sona erdi.
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