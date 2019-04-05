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Seçim 2019 Sayfası

Beşiktaş'tan yeni teknik direktör açıklaması

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, "yeni teknik direktör kim olacak?" olacak sorusuna"Şu an Beşiktaş’ın seçimi var. Seçimden sonra açıklayacağız" cevabını verdi.

05 Nisan 2019 Cuma 15:40
Beşiktaş'tan yeni teknik direktör açıklaması

Beşiktaş BaşkanıFikret Orman, Artvin’in Hopa ilçesinde Beşiktaşlı bir iş adamını katkılarıyla yapılan anaokulu açılışına katıldı. Burada düzenlenen törenin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı için isminin geçmesi ile ilgili açıklama yapan Orman, “Federasyon seçimi 1 Haziran’da, o zamana kadar çok süre var. O işlerin altından çok sular akar” dedi.

“Yeni teknik direktör seçimden sonra açıklayacağız”

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş’in A Milli Futbol Takımı’nın başına geçmesinin ardından yeni teknik direktör kim olacak sorusu üzerine Başkan Orman, “Şu an Beşiktaş’ın seçimi var. Seçimden sonra açıklayacağız. Aklımızda netleşmiş bir isim yok” diye konuştu.

“Dorukhan ile ilgili gelen resmi bir teklif yok”

Genç futbolcu Dorukhan Toköz için tekliflerin geldiği haberlerinin yazıldığını fakat kendisinin bilgisi olmadığını belirten Fikret Orman, "Geçen senede Vida 25’e gitti, 35’e gitti denildi. Şimdi Dorukhan başladı. Beşiktaş'a gelmiş resmi bir teklif yok” şeklinde konuştu.

Başkan Fikret Orman son olarak Beşiktaş’ın efsane başkanı Süleyman Seba’nın bugün doğum günü olduğunu hatırlatarak, “Allah gani gani rahmet eylesin. Camiamızın önemli bir ismiydi. Bugünde burada bir okul açtık. Bir sınıfa onun ismini verdik. Güzel oldu, onu da yad etmiş olduk" ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 05 Nisan 2019 Cuma 15:40
  1. Fikret Orman
  2. Beşiktaş
  3. Süper Lig
  4. Süleyman Seba
  5. Dorukhan Toköz
  6. Şenol Güneş
  7. Artvin
  8. Türkiye Futbol Federasyonu

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