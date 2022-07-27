Beşiktaş'tan Vargas ve Uğur Çiftçi hamlesi

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş’ta teknik direktör Valerien İsmael’in verdiği rapor doğrultusunda yönetim çalışmalarını sürdürüyor. Rıdvan Yılmaz’ın ayrılmasının ardından sol beki yerli bir oyuncu ile takviye etmek isteyen siyah beyazlıların gündemindeki isim Uğur Çiftçi. Sivasspor ile sözleşmesi geçen ay 2027’ye kadar uzatılan 30 yaşındaki futbolcu için kulübü ile temasa geçen Beşiktaş’ın şartlarını sorduğu öğrenildi. Sivas’ın yanıtına göre Kartal hamlesini yapacak.

Vargas 18 gole katkı verdi

Sol bekin yanı sıra Beşiktaş’ta kanat için de arayışlar sürüyor. Burada öne çıkan oyuncuların başında geçen sezonu Adana Demirspor’da kiralık olarak geçiren Matias Vargas bulunuyor. Akdeniz ekibi ile çıktığı 36 lig maçında 5 gol, 13 asistle 18 gole direkt katkı veren Arjantinli futbolcu sözleşmesi sona erince Espanyol’a geri döndü. Süper Lig’i tanıması bu oyuncunun ismini öne çıkarırken Beşiktaş yönetimi, 2 yıl daha sözleşmesi bulunan 25 yaşındaki futbolcuyu satın alma opsiyonuyla kiralamak için görüşmeleri sürüyor.

Fassnacht için ısrar sürüyor

Kanat adaylarından biri de Sporting Lizbon forması giyen Jovane Cabral. Geçen sezonun ikinci yarısını kiralık olarak Lazio’da geçiren Cabral için yönetimin Vargas’ın durumuna göre rotasını çizeceği öğrenildi. Siyah beyazlı takımda uzun süredir gündemde olan Young Boys’tan Christian Fassnacht’tan da vazgeçilmiş değil. Orta sahanın hem sağında hem de solunda oynayabilen, 10 numara olarak da görev alabilen 28 yaşındaki İsviçreli futbolcu için Kartal bonuslarla birlikte 3 milyon Euro bonservis önerirken Young Boys’un kararı bekleniyor.