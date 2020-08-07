Beşiktaş'tan transfer bombası
Beşiktaş orta sahasında Elneny'nin kiralık olması, Atiba'nın yaşlanması ve Dorukhan'ın da transfer olma ihtimaliyle bu bölge için transfer ihtiyacını zorunlu hale getirdi. Siyah-beyazlılara bu sezon Trabzonspor'da forma giyen Ndiaye önerildi.
Trabzonspor'da kiralık sözleşmesi biten Ndiaye ile bugün görüşen Beşiktaş'ın Senegalli orta sahaya teklifini yaptığı ve Ndiaye'nin de teklifi kabul ettiği öğrenildi.
Bu sezon 23 resmi karşılaşmadaforma giyen Ndiaye 1 gol atarken 5 de asist yaptı.
Ndiaye, Galatasaray ile 2017-2018 ve 2018-2019 sezonlarında şampiyonluk yaşamıştı.