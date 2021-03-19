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Spor Beşiktaş’tan TBF'ye tepki
Spor

Beşiktaş’tan TBF'ye tepki

Beşiktaş Kulübü, kural hatası itirazının reddedilmesi üzerine açıklama yaptı.

Yeniakit Publisher
2021-03-19 08:48:00 -
Beşiktaş’tan TBF'ye tepki

Tofaş-Beşiktaş Icrypex maçı sonrasında siyah-beyazlı kulüp hakemlerin kural hatası yaptığını gerekçe göstererek federasyona itirazda bulunmuştu. Bugün yapılan toplantı sonrası Türkiye Basketbol Federasyonu Beşiktaş'ın itirazını reddetti. Bu kararın ardından Beşiktaş Kulübü TBF'ye tepki gösterdi.

Siyah-beyazlı kulübün konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Türkiye Basketbol Federasyonu, Beşiktaş Icrypex'in TOFAŞ'a 89-86 mağlup olduğu maçta "kural hatası" olduğu gerekçesiyle yaptığı başvuruyu reddetmişti.

TBF'nin internet sitesinden karara ilişkin şu açıklama yapılmıştı, "18 Mart'ta yapılan Türkiye Basketbol Federasyonu Yönetim Kurulu toplantısında gündemde yer alan konular görüşülmüş, basketbol kamuoyu ve ilgili tarafları ilgilendiren aşağıdaki konular karara bağlanmıştır. Türkiye Basketbol Federasyonu Yönetim Kurulu, toplantıda gündeminde yer alan TOFAŞ-Beşiktaş Icrypex (ING Basketbol Süper Ligi) müsabakasında Beşiktaş Icrypex takımı tarafından yapılan itirazı görüşmüş, itiraza konu pozisyonun incelenmesi ve Merkez Hakem Kurulunun görüşünün değerlendirilmesi sonucunda yapılan itirazın reddine karar vermiştir."

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