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Beşiktaş'tan sürpriz sağ bek atağı! İsviçre takımlarından...

Beşiktaş, İsviçre takımlarından Young Boys'ta forma giyen Kevin Mbabu'yu transfer etmek için girişimlerde bulunduğu iddia edildi.

29 Kasım 2018 Perşembe 03:41
Beşiktaş'tan sürpriz sağ bek atağı! İsviçre takımlarından...

Gökhan Gönül’ün yanına bir sağ bek arayan Beşiktaş’ın gündemine sürpriz bir isim geldi...

Kevin Mbabu atağı!

Siyah-beyazlıların İsviçre’nin Young Boys takımında forma giyen Kevin Mbabu için teklif yaptığı iddia edildi. Daha önce Newcastle ve Rangers gibi ekiplerde forma giyen 23 yaşındaki Tanzanya asıllı oyuncu için Beşiktaş’ın rakibinin ise Monaco olduğu belirtildi.

Bu sezon Young Boys takımıyla 19 maça çıkan Kevin Mbabu, 1 gol atıp, 3 asist gerçekleştirdi. Oyuncunun transfermarkt değeri 9.5 milyon Euro olarak gösteriliyor. Sözleşmesi ise 2020 yılında sona eriyor.

Kaynak: Fotospor

Haber Tarihi: 29 Kasım 2018 Perşembe 03:41
  1. Beşiktaş
  2. İsviçre
  3. Young Boys
  4. Kevin Mbabu
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