  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Beşiktaş'tan son teklif! 10 milyon TL + 1 futbolcu
Spor

Beşiktaş'tan son teklif! 10 milyon TL + 1 futbolcu

Rıdvan Yılmaz'ı Glasgow Rangers'a gönderen Beşiktaş, Tayfur Bingöl için Alanyaspor'a bir teklif daha yaptı.

Yeniakit Publisher
2022-07-26 14:28:00 -
Beşiktaş'tan son teklif! 10 milyon TL + 1 futbolcu

Beşiktaş, Rıdvan Yılmaz'ın Rangers'a transferinin ardından Alanyaspor'dan Tayfur Bingöl'ü listesine almıştı. Futbolcu için bir süredir Alanyaspor ile görüşmeler devam ediyor. Beşiktaş'ın 29 yaşındaki sol bek için son teklifi ortaya çıktı.

Alanyaspor 2 milyon avro istemişti

Siyah-beyazlıların geçtiğimiz ay yaptığı Tayfur Bingöl girişimi Alanyaspor'un 2 milyon euro talebi sonrası rafa kalkmıştı. Ancak; Rıdvan Yılmaz'ın Rangers'a transferinin ardından sol beke takviyeyi zorunlu olarak gören siyah-beyazlılar, operasyonu tekrar başlattı.

Beşiktaş'ın Tayfur için yeni teklifi

İlk teklifinde Akdeniz ekibine sadece oyuncu takası öneren Beşiktaş, bu kez 29 yaşındaki futbolcu için 10 milyon TL bonservis + 1 futbolcu teklif edecek. Tayfur'dan da istekli tavır göstermesi ve Alanyaspor'un inadını kırmakta rol oynaması istendiği gelen haberler arasında.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23