Beşiktaş'tan son teklif! 10 milyon TL + 1 futbolcu
Rıdvan Yılmaz'ı Glasgow Rangers'a gönderen Beşiktaş, Tayfur Bingöl için Alanyaspor'a bir teklif daha yaptı.
Beşiktaş, Rıdvan Yılmaz'ın Rangers'a transferinin ardından Alanyaspor'dan Tayfur Bingöl'ü listesine almıştı. Futbolcu için bir süredir Alanyaspor ile görüşmeler devam ediyor. Beşiktaş'ın 29 yaşındaki sol bek için son teklifi ortaya çıktı.
Alanyaspor 2 milyon avro istemişti
Siyah-beyazlıların geçtiğimiz ay yaptığı Tayfur Bingöl girişimi Alanyaspor'un 2 milyon euro talebi sonrası rafa kalkmıştı. Ancak; Rıdvan Yılmaz'ın Rangers'a transferinin ardından sol beke takviyeyi zorunlu olarak gören siyah-beyazlılar, operasyonu tekrar başlattı.
Beşiktaş'ın Tayfur için yeni teklifi
İlk teklifinde Akdeniz ekibine sadece oyuncu takası öneren Beşiktaş, bu kez 29 yaşındaki futbolcu için 10 milyon TL bonservis + 1 futbolcu teklif edecek. Tayfur'dan da istekli tavır göstermesi ve Alanyaspor'un inadını kırmakta rol oynaması istendiği gelen haberler arasında.