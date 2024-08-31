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Spor Beşiktaş'tan sert cevap: İsrail'e papuç bırakmayız
Spor

Beşiktaş'tan sert cevap: İsrail'e papuç bırakmayız

Yeniakit Publisher
2024-08-31 23:08:00 -
Beşiktaş'tan sert cevap: İsrail'e papuç bırakmayız

Beşiktaş İkinci Başkanı Hüseyin Yücel, Maccabi Tel Aviv maçının tarafsız sahada oynanacak iddiasına cevap verdi.

Beşiktaş İkinci Başkanı Hüseyin Yücel, Tivibu Spor'da önemli açıklamalarda bulundu.

Hüseyin Yücel'in açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"İPİ GÖĞÜSLEYECEĞİZ"

"Lige çok güzel bir başlangıç yaptık. Yeni transferlerin etkisi çok fazla. Ama ben asıl etkiyi hocamızla yakaladığımızı düşünüyorum. Takım olarak çok güzel bir oyun sergiliyoruz. Takımın kimyası tuttu. Aldığımız transferler güzel isimler, güzel performans gösteriyorlar. Ama takım kimyası daha önemli, biz bunu başardık. Ama yere sağlam basıyoruz. Adım adım hedefe doğru gitmeye çalışacağız. Elimizden geldiğince ileriye taşımaya çalışacağız Avrupa'da. İki tane Hollanda takımının çıkması güzel, enteresan oldu. Hocamız, bu iki takımı iyi tanıyor. Güzel bir Avrupa Ligi izleyeceğimiz düşünüyorum. Ligde de Beşiktaş'ın hep hedefi şampiyonluk. Sonuna kadar mücadele edeceğiz. İnşallah sakatlık bir şey olmazsa bu oyunumuzla ipi göğüsleyeceğimizi düşünüyorum ben."

TRANSFER CEVABI

"Beşiktaş kaç transfer yapacaktan ziyade hangi oyuncularını gönderecek, gönderebilecek bu soru gündemde. Friedel, uğraşıyor ama oyuncu bazlı sıkıntılar var. Oyuncu göndermeden, oyuncu alamayız. Önceliğimiz kanat akabinde de sol bek için çalışmaya başlayacağız. Ama önce oyuncudan çıkmamız gerekiyor. Öbür türlü lisansını alamayız futbolcunun. İlk hedefimiz oyunculardan çıkmak şimdilik."

SERGIO REGUILON

"Onunla ilgili temasımız yok. Bizim önceliğimiz kanat, sol beki bir sonraki aşamada düşüneceğiz. İsimler var. Son maçlara bakınca, Masuaku da ciddi bir performans sergiledi. Ama lig uzun ve Avrupa var. O yüzden oraya bir takviye gerecektir. Ama önce oyunculardan çıkmamız gerekiyor. Önce oyunculardan çıkmaya çalışacağız"

VINCENT ABOUBAKAR

"Aboubakar ile bizzat görüşmedim, arkadaşlar görüştü. Gitmek istemediğini, giderse tüm ücretini talep edeceği şeklinde görüşleri oldu. Orta noktada buluşacağız diye umut ediyorum. Bu kadar güzel bir kimya yakalamışken, 1-2 futbolcunun ağzına bakıp bütün seneyi heba etmek yazık olur"

"PABUÇ BIRAKMAYACAĞIZ"

Maccabi Tel Aviv maçının tarafsız sahada oynanacak iddiası

"Temas olmadı ama böyle bir şey bekliyorduk. İsrail, basın yoluyla lobi çalışmalarına başladı. Biz de elimizden geleni yapacağız. Öyle pabucu bırakmayacağız. Onların hayal ettiği gibi, basket maçlarındaki gibi tarafsız sahada oynamak söz konusu değil. O kadar çok çekiniyorlarsa buraya gelmemek yerine turnuvadan çekilsinler"

ÜLKE PUANI MESAJI

"İnşallah Galatasaray, Fenerbahçe de üst tura çıkar. Ülke puanı olarak ciddi puana ihtiyacımız var."

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