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Spor Beşiktaş'tan şaşırtan Roman Saiss için Türkiye kararı! Şok karar: Kolaylık başladı
Spor

Beşiktaş'tan şaşırtan Roman Saiss için Türkiye kararı! Şok karar: Kolaylık başladı

Yeniakit Publisher
2023-06-21 10:04:00 -
Beşiktaş'tan şaşırtan Roman Saiss için Türkiye kararı! Şok karar: Kolaylık başladı

Avrupa'dan birçok talibi olan yıldız futbolcu için dev karar: Peş peşe gitmek istediğini açıkça dile getiren Romain Saiss'e Beşiktaş yönetimi kolaylık yapmaya karar verdi.

Avrupa'dan birçok talibi olan ve gitmek istediğini açıkça dile getiren Romain Saiss'e Beşiktaş yönetimi kolaylık yapmaya karar verdi.

Faslı oyuncu için daha önce gelen tekliflere "4 milyon Euro'dan aşağı inmeyiz" diyen yönetim tecrübeli stoperin fiyatında indirime gitti.

FRANSA VE İNGİLTERE'DEN TALİP VAR

Kalmak istemeyen bir futbolcuyu zorla tutmanın kulübe zarar vereceği düşüncesiyle hareket eden yönetim Saiss'in menajerine "Kulüplerle görüşün, 3 milyon Euro'yu getirin, sonra Romain istediği yere gidebilir" dedi. Saiss'e özellikle Fransa ve İngiltere'den ciddi teklifler geldiği belirtildi.

SOL KANATA KAMERUNLU
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Sol kanat için arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ta yönetim Karl Toko Ekambi'nin menajeriyle görüşme gerçekleştirdi. Lyon'un geçen sezon Rennes'e kiraladığı, yeni sezonda da kadrosunda düşünmediği 30 yaşındaki Kamerunlu oyuncunun menajeriyle, finansal konulardaki beklentileri konusunda bir görüşme gerçekleştiği belirtildi. Siyah-beyazlılar, 3 milyon Euro'nun altında bir bedele bu transferi tamamlamak istiyor.

19 MAÇTA 5 GOL

Devre arası transfer döneminde Rennes'e kiralık olarak giden Karl Toko Ekambi, Rennes formasıyla 19 resmi maçta forma giydi ve bu karşılaşmalarda 5 gol, 2 asistlik katkı sağladı.

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