Beşiktaş'tan Roiser teklifi!
Beşiktaş, Portekiz Ligi ekiplerinden Sporting Lizbon'dan kiraladığı Valentin Roiser için harekete geçmeye hazırlanıyor.
Beşiktaş'ın sezon başında sezon başı Sporting Lizbon'dan kiraladığı Valentin Rosier'i takımda tutmak adına atağa kalktı.
Bu transfer için yol haritasını belirleyen Siyah-Beyazlı yönetim, performansı büyük alkış alan Fransız sağ bek için Portekiz kulübüyle kısa sürede masaya oturacak.
Takvim'in haberine göre; Teknik direktör Sergen Yalçın'ın mutlaka takımda kalmasını istediği Rosier için Beşiktaş yönetiminin ilk olarak Portekiz kulübüne 1 yıllık daha kiralama teklifi sunacağı öğrenildi.