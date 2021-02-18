  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Beşiktaş'tan Roiser teklifi!
Spor

Beşiktaş'tan Roiser teklifi!

Beşiktaş, Portekiz Ligi ekiplerinden Sporting Lizbon'dan kiraladığı Valentin Roiser için harekete geçmeye hazırlanıyor.

Yeniakit Publisher
2021-02-18 13:36:00 -
Beşiktaş'tan Roiser teklifi!

Beşiktaş'ın sezon başında sezon başı Sporting Lizbon'dan kiraladığı Valentin Rosier'i takımda tutmak adına atağa kalktı.

Bu transfer için yol haritasını belirleyen Siyah-Beyazlı yönetim, performansı büyük alkış alan Fransız sağ bek için Portekiz kulübüyle kısa sürede masaya oturacak.

Takvim'in haberine göre; Teknik direktör Sergen Yalçın'ın mutlaka takımda kalmasını istediği Rosier için Beşiktaş yönetiminin ilk olarak Portekiz kulübüne 1 yıllık daha kiralama teklifi sunacağı öğrenildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Canlı yayında terörist Öcalan tartışması: Goy goy yapma
Gündem

Canlı yayında terörist Öcalan tartışması: Goy goy yapma

Canlı yayında Gürkan Hacır'ın terörist Abdullah Öcalan ile ilgili yaptığı açıklamaya tepki gösteren Gazeteci Mustafa Kartoğlu, "Goy goy yapm..
Resmen duyurdular! Savaştan çıkan iki ülke Türkiye'ye geliyor
Gündem

Resmen duyurdular! Savaştan çıkan iki ülke Türkiye'ye geliyor

Libya ve Azerbaycan’da büyük işlere imza atan İHA ve SİHA’lar, Türk şirketlerine de ticaret kapısı açtı. Savaştan TB2’ler sayesinde başarı i..
ABD'ye meydan okudular: Sert tepki vereceğiz
Dünya

ABD'ye meydan okudular: Sert tepki vereceğiz

Rusya, ABD’nin baskı kurma girişimlerine sert tepki vereceklerini söyledi.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay