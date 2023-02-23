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Spor Beşiktaş'tan 'play-off' açıklaması! Yapmayın...
Spor

Beşiktaş'tan 'play-off' açıklaması! Yapmayın...

Beşiktaş, Ahmet Nur Çebi'nin Kulüpler Birliği Vakfı toplantısında play-off sistemini önerdiği yönündeki iddiaları yalanladı.

Yeniakit Publisher
2023-02-23 13:10:00 -
Beşiktaş'tan 'play-off' açıklaması! Yapmayın...

Beşiktaş, Ahmet Nur Çebi'nin Kulüpler Birliği Vakfı toplantısında play-off sistemini önerdiği yönündeki iddiaları yalanladı.

Beşiktaş, Ahmet Nur Çebi'nin play-off sistemini önerdiği yönündeki iddiaları yalanladı.

Siyah-Beyazlılardan yapılan açıklama şu şekilde:

"Başkanımız Ahmet Nur Çebi’nin Kulüpler Birliği Vakfı toplantısında, Spor Toto Süper Lig şampiyonunun play-off sistemiyle belirlenmesi önerisinde bulunduğu iddiasıyla yazılı, görsel ve sosyal medyada yer alan haberler tamamen asılsızdır.

Başkanımız Ahmet Nur Çebi’nin söz konusu toplantıda iddia edildiği gibi bir talebinin olmadığını belirtir, kamuoyundan masa başında kasıtlı olarak üretildiğine inandığımız hayal mahsulü haberlere itibar etmemelerini önemle rica ederiz."

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